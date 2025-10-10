УКР
1 103 3

Шоста група добровольців Українського легіону підписала в Любліні контракти із ЗСУ. ФОТО

У п'ятницю, 10 жовтня, шоста група добровольців Українського легіону з числа громадян України, які проживають за кордоном, підписала контракти із ЗСУ. Відбулося підписання контрактів у Любліні.

Про це у коментарі "Укрінформу" розповів представник рекрутингового центру при Генконсульстві України в Любліні Петро Горкуша, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Любліні чергова група добровольців долучилася до Українського легіону і підписала контракти зі Збройними силами України. З них майже 70% проживають на території Польщі, є також українці із США, Італії та Англії",- розповів представник центру.

Вік добровольців у цій групі - від 27 до 51 року. Серед тих, хто підписав контракт також є декілька жінок.

добровольці

Горкуша зазначив, що у цій групі 70% добровольців мають вищу освіту.

Також він розповів, що частина добровольців бажає на триваліший час пов’язати своє життя з армією й отримати офіцерські звання. У цій групі 70% добровольців підписали контракти на три роки, решта - до завершення особливого періоду.

добровольці
Фото: Укрінформ

Після підписання контрактів із ЗСУ добровольці відразу вирушили до навчального тренувального центру неподалік Любліна. Там вони навчатимуться базовій загальновійськовій підготовці впродовж 45 днів.

Окрім цього, представник центру розповів, що наразі ведеться робота щодо підготовки до підписання контрактів наступною, сьомою групою добровольців з числа українців, які проживають за кордоном. Підписання має відбутися у грудні цьогоріч або в січні наступного року.

Автор: 

контрафакт (236) Польща (9069) добровольці (962)
Правила форума Рада форумчан
шостий прєзік, вже чотирижди хтів приєднатись до цієї групи! відмовили! в черговий раз! ))
показати весь коментар
10.10.2025 21:59 Відповісти
Він чекає синів свого попередника)
показати весь коментар
10.10.2025 22:01 Відповісти
прикол в тому, що я - Абсолютно згодний! більш того - проста емпіріка, кожний наступний, був, є, та й буде, гірше свого папєрєдніка. різниця- мімікрія ((.
показати весь коментар
10.10.2025 22:09 Відповісти
 
 