У Любліні шоста група добровольців Українського легіону підпише контракти із ЗСУ

10 жовтня в польському місті Люблін шоста група добровольців Українського легіону підпише контракти зі Збройними силами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі "Укрінформу".

За його словами, кількадесят українців, які проживають за кордоном, вирішили стати до лав ЗСУ. Попри спроби дискредитувати діяльність рекрутингового центру в Любліні, набір добровольців триває безперервно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі фіксували масовану хвилю дезінформації у ніч вторгнення російських дронів, - Le Monde

Боднар зазначив, що центр працює вже рік і повністю виправдав себе. Тут системно відбирають найкращих кандидатів, які проходять вишкіл за стандартами НАТО.

Добровольці можуть підписати контракт на один рік, три роки або до завершення особливого періоду. Після цього їх направляють на полігон поблизу Любліна для проходження навчання під керівництвом іноземних інструкторів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Українська сторона забезпечує військових формою й медикаментами, а Польща надає інфраструктуру та техніку.

Раніше контракти з армією вже підписали п’ять груп добровольців, остання - на початку серпня цього року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща та країни Балтії блокували діалог ЄС із Путіним у 2021 році, - Меркель