В Люблине новая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с ВСУ

10 октября в польском городе Люблин шестая группа добровольцев Украинского легиона подпишет контракты с Вооруженными силами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии "Укрінформ".

По его словам, несколько десятков украинцев, проживающих за рубежом, решили стать в ряды ВСУ. Несмотря на попытки дискредитировать деятельность рекрутингового центра в Люблине, набор добровольцев продолжается непрерывно.

Боднар отметил, что центр работает уже год и полностью оправдал себя. Здесь системно отбирают лучших кандидатов, которые проходят обучение по стандартам НАТО.

Добровольцы могут подписать контракт на один год, три года или до завершения особого периода. После этого их направляют на полигон вблизи Люблина для прохождения обучения под руководством иностранных инструкторов.

Украинская сторона обеспечивает военных формой и медикаментами, а Польша предоставляет инфраструктуру и технику.

Ранее контракты с армией уже подписали пять групп добровольцев, последняя - в начале августа этого года.

