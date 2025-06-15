30 тысяч украинских военных прошли обучение в Польше в рамках миссии ЕС EUMAM Ukraine
Подготовка украинских военных на территории Республики Польша осуществлялась в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Сейчас в Польше прошли обучение 30 000 военных Вооруженных Сил Украины. Программа обучения постоянно обновляется на основе новейшего опыта боевых действий", - сообщает Генеральный штаб Войска Польского.
Отмечается, что инструкторы работают с актуальными данными, становясь не только учебным ресурсом, но и ценным источником знаний о тактике, методах и процедурах, используемых на поле боя.
