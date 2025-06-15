РУС
Новости Учения военных ВСУ в Польше
930 4

30 тысяч украинских военных прошли обучение в Польше в рамках миссии ЕС EUMAM Ukraine

учения,зсу,польша

Подготовка украинских военных на территории Республики Польша осуществлялась в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Сейчас в Польше прошли обучение 30 000 военных Вооруженных Сил Украины. Программа обучения постоянно обновляется на основе новейшего опыта боевых действий", - сообщает Генеральный штаб Войска Польского.

Отмечается, что инструкторы работают с актуальными данными, становясь не только учебным ресурсом, но и ценным источником знаний о тактике, методах и процедурах, используемых на поле боя.

Автор: 

Генштаб ВС (6973) Польша (8827) военные учения (3494)
Дякуємо.
15.06.2025 15:32 Ответить
А скільки повернулися з навчань?
15.06.2025 16:34 Ответить
Хто це сказав? Підійдеш потім до мене-я тобі поясню. Вітя-не парся.
15.06.2025 16:57 Ответить
Але ж...Обісрані "волинською трагедією" пшецькі штани не дають спокою.
15.06.2025 16:55 Ответить
 
 