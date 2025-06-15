УКР
Новини Навчання військових ЗСУ в Польщі
30 тисяч українських військових пройшли навчання у Польщі в межах місії ЄС EUMAM Ukraine

навчання,зсу,польща

Підготовка українських військових на території Республіки Польща здійснювалася в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Наразі в Польщі пройшли навчання 30 000 військових Збройних Сил України. Програма навчання постійно оновлюється на основі найновішого досвіду бойових дій", - повідомляє Генеральний штаб Війська Польського.

Зазначається, що інструктори працюють з найактуальнішими даними, стаючи не лише навчальним ресурсом, а й цінним джерелом знань про тактику, методи та процедури, що використовуються на полі бою.

Генштаб ЗС (7284) Польща (8981) військові навчання (2814)
Коментувати
Дякуємо.
15.06.2025 15:32 Відповісти
А скільки повернулися з навчань?
15.06.2025 16:34 Відповісти
Хто це сказав? Підійдеш потім до мене-я тобі поясню. Вітя-не парся.
15.06.2025 16:57 Відповісти
Але ж...Обісрані "волинською трагедією" пшецькі штани не дають спокою.
15.06.2025 16:55 Відповісти
 
 