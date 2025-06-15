30 тисяч українських військових пройшли навчання у Польщі в межах місії ЄС EUMAM Ukraine
Підготовка українських військових на території Республіки Польща здійснювалася в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Наразі в Польщі пройшли навчання 30 000 військових Збройних Сил України. Програма навчання постійно оновлюється на основі найновішого досвіду бойових дій", - повідомляє Генеральний штаб Війська Польського.
Зазначається, що інструктори працюють з найактуальнішими даними, стаючи не лише навчальним ресурсом, а й цінним джерелом знань про тактику, методи та процедури, що використовуються на полі бою.
Чайка Київ
Виктор Волик #573562
Gary Grant
Gary Grant
