Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в Силах обороны, - Сухопутные войска

Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы - включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, которые приняли решение подписать контракт и проходить службу в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отдельные форматы выполнили свою роль

В Сухопутных войсках отметили, что отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых встать в строй.

В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились.

Отмечается, что в настоящее время происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего.

Больше возможностей для иностранных добровольцев

"Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса", — заявили в Сухопутных войсках.

