РУС
Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в Силах обороны, - Сухопутные войска

Иностранные добровольцы получат более широкие возможности для участия в защите Украины

Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы - включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, которые приняли решение подписать контракт и проходить службу в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отдельные форматы выполнили свою роль

В Сухопутных войсках отметили, что отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых встать в строй.

В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились.

Отмечается, что в настоящее время происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего.

Читайте также: Для иностранцев, у которых закончился контракт с ВСУ, предлагают увеличить время пребывания в Украине

Больше возможностей для иностранных добровольцев

Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы — включая

  • правом выбирать боевую бригаду,
  • направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего.

"Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса", — заявили в Сухопутных войсках.

Читайте также: Иностранцы в ВСУ получат вид на жительство: Рада приняла законопроект

Автор: 

добровольцы (1214) ВСУ (7101) Сухопутные войска ВСУ (61)
+4
Слів немає...ви можете таке саме і для українців зробити?? Гнидоти українські.
показать весь комментарий
16.11.2025 18:48 Ответить
+4
Мігеля в бусік не запхнеш, ще поїде назад, а ось Тарасик та Миколка нікуди не дінуться
показать весь комментарий
16.11.2025 18:57 Ответить
+3
За те до своїх ,як до скотини....
показать весь комментарий
16.11.2025 18:53 Ответить
Бусік то ще нічого.
На Засрашці у яму , швабру в ж#пу й сечею поливають тих Ванюшєк хто не бажає за х7йла подохнути.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:53 Ответить
А ти рашистська гнида? Сірожа, відкрию тобі секрет. Відкриваєш Резерв+ або WorkUA, а там вакансій - повно.
Якщо тебе примусово не мобілізують через бусік - вибираєш сам як нормальна людина.
показать весь комментарий
16.11.2025 18:57 Ответить
,так воно не працює.Це те саме,шо відосики від ішака-суцільна брехня!!
показать весь комментарий
16.11.2025 19:04 Ответить
Нижче відповів твоєму ж як і ти. Такий собі сірожа. Більшість батальйонів мають право мобілізувати безпосередньо. Приїжджаєш на співбесіду, дивишся на людей, на тебе дивляться. Якщо норм - приїжджаєш вже з снарягою (чи зайвими труселями), тебе заведуть і на ВЛК, і в ТЦК вже по місцю. Наприклад, в Краматорську.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:32 Ответить
Ота херня не працює від слова зовсім, працює тільки совковий дибільний уклад , запхати-дати калаш 70 року випуску і перед в окопи , гинути за золоті унітази міндича і ко, а ти Андрюша мабуть ********** зеботва, сере постійно в новинах і як з гуся вода.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:17 Ответить
Розкажи бабі Буні, чмо! Ти ж ні разу не пробував. Не звертався, не спілкувався, не домовлявся.
Сидиш на диванчику, роками не вилазиш з хати, щоб ТЦК не прийняли, пованюєш сцаниною, але в коментарях ти ремба.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:29 Ответить
Про що мова?! Вони не можуть зробити іноземні легіони які будуть воювати та гинути за ті самі гроші що українці, за такі гроші з якими в своїх країнах вони були б богатіями.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:57 Ответить
Судячи,як рвонул за тисячею від гниди,свої гірше скотів!Скот продає себе за 1000грн,24$,це все,країні жопа.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:01 Ответить
З підрозділом вони й так самі домовляються ще з самого початку повномасштабки. Ніхто до цього іноземців примусово по Бригадам та батальйонам не розпихував.
показать весь комментарий
16.11.2025 18:56 Ответить
А тарасик і Микола чим гірші від цього аборигена Мексики? Але завдяки потужнім потужностям сирка і ко мобілізація провалена на 100 відсотків і ніякі добровольці не врятують, є планомірна здача України рашистам при керівництві зеленського.
показать весь комментарий
16.11.2025 19:20 Ответить
 
 