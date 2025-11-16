Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в Силах обороны, - Сухопутные войска
Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с ВСУ, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы - включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сухопутные войска Вооруженных сил Украины продолжают развитие системы привлечения и использования иностранных добровольцев, которые приняли решение подписать контракт и проходить службу в составе Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Отдельные форматы выполнили свою роль
В Сухопутных войсках отметили, что отдельные форматы, которые были введены в 2022 году, выполнили свою роль в самый острый период обороны страны и позволили быстро интегрировать иностранцев, готовых встать в строй.
В то же время ситуация на фронте, структура Сил обороны и потребности боевых частей существенно изменились.
Отмечается, что в настоящее время происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих. Ключевым принципом новой модели является максимально эффективное использование их опыта, мотивации и профессиональных навыков в тех подразделениях, где они нужны больше всего.
Больше возможностей для иностранных добровольцев
Иностранные добровольцы, которые подписывают контракт с Вооруженными силами Украины, будут иметь более широкие возможности для прохождения службы — включая
- правом выбирать боевую бригаду,
- направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой, опытом и пожеланиями военнослужащего.
"Это обеспечивает лучшую интеграцию, равные возможности с украинскими бойцами и более рациональное использование кадрового ресурса", — заявили в Сухопутных войсках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Засрашці у яму , швабру в ж#пу й сечею поливають тих Ванюшєк хто не бажає за х7йла подохнути.
Якщо тебе примусово не мобілізують через бусік - вибираєш сам як нормальна людина.
Сидиш на диванчику, роками не вилазиш з хати, щоб ТЦК не прийняли, пованюєш сцаниною, але в коментарях ти ремба.