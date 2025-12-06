РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10892 посетителя онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ Иностранцы в ВСУ
456 1

Минобороны нормирует порядок службы иностранцев на офицерских должностях

зсу, военные

Кабинет Министров поддержал проект Указа президента, который нормирует порядок приема иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту в офицерский состав.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает документ?

Отмечается, что возможность прохождения иностранцами и лицами без гражданства военной службы по контракту в определенных подразделениях Сил обороны предусмотрена украинским законодательством.

Для этого они должны находиться на территории Украины на законных основаниях и пройти соответствующие процедуры безопасности.

Предложенный Минобороны документ урегулирует вопрос прохождения ими службы по контрактам офицерского состава и позволит привлекать профессиональных иностранных специалистов на командные должности.

Проект Указа предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства могут проходить службу, в частности:

  • на должностях офицерского состава в ВС Украины,
  • Государственной специальной службе транспорта.

В оборонном ведомстве добавили, что указ вступит в силу после подписания президентом.

Читайте также: Для иностранцев, у которых истек контракт с ВСУ, предлагают увеличить время пребывания в Украине

Иностранцы в ВСУ 

  • Правительство приняло изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным, а также членов их семей.
  • Впоследствии в Раде предложили расширить права военных-иностранцев, у которых истек контракт с ВСУ.
  • Верховная Рада 4 ноября приняла за основу законопроект №14052, который уточняет правовой статус и порядок медицинского обеспечения иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

Читайте также: Иностранные добровольцы получат более широкие возможности в Силах обороны, - Сухопутные войска

Автор: 

иностранец (510) Минобороны (9676) ВСУ (7153)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так, треба почати із занюханого сирка та усього гавнолітєту, що вчився на вонючому савку
показать весь комментарий
06.12.2025 01:39 Ответить
 
 