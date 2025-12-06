Минобороны нормирует порядок службы иностранцев на офицерских должностях
Кабинет Министров поддержал проект Указа президента, который нормирует порядок приема иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту в офицерский состав.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривает документ?
Отмечается, что возможность прохождения иностранцами и лицами без гражданства военной службы по контракту в определенных подразделениях Сил обороны предусмотрена украинским законодательством.
Для этого они должны находиться на территории Украины на законных основаниях и пройти соответствующие процедуры безопасности.
Предложенный Минобороны документ урегулирует вопрос прохождения ими службы по контрактам офицерского состава и позволит привлекать профессиональных иностранных специалистов на командные должности.
Проект Указа предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства могут проходить службу, в частности:
- на должностях офицерского состава в ВС Украины,
- Государственной специальной службе транспорта.
В оборонном ведомстве добавили, что указ вступит в силу после подписания президентом.
Иностранцы в ВСУ
- Правительство приняло изменения в порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые воюют в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным, а также членов их семей.
- Впоследствии в Раде предложили расширить права военных-иностранцев, у которых истек контракт с ВСУ.
- Верховная Рада 4 ноября приняла за основу законопроект №14052, который уточняет правовой статус и порядок медицинского обеспечения иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль