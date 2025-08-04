Добровольці із 72 країн служать у Силах оброни, відсоток збільшився, - ЗСУ

У Збройних Силах Україні наразі служать добровольці із 72 країн.

Про це розповів в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, близько 40% - це представники Південної Америки.

Мілевський заявив, що напочатку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100-150 іноземців на місяць. Зараз ця цифра сягає близько 600.

"Ми можемо сказати, що відсоток присутності інших громадян в Збройних силах України збільшився. На це вплинуло й те, що повноцінну роботу в нас уже розпочав Центр рекрутингу іноземців", - зазначив він.

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Станом на зараз до підрозділів Сухопутних військ долучилися понад 8 тисяч добровольців з інших країн. Мілевський зазначив, що ця цифра, вочевидь, щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів Збройних Сил.

Наразі, додав він, до українського війська долучається "дуже багато", зокрема, громадян Колумбії, із яких створюються окремі підрозділи. Їхня мотивація різна, не останню роль відіграє і грошовий фактор.

"Дійсно, вони самі багато разів зізнавались у тому, що рівень заробітної плати в Збройних силах України станом на зараз суттєво вищий, ніж у їхніх Збройних силах. Але це також люди з військовим досвідом, і так вони хочуть продовжити те, чим вони займались у своїх країнах, і вдосконалювати цей досвід тут. Ну і звісно, отримувати за це достойну заробітну плату", - підсумував Мілевський.

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