Добровольцы из 72 стран служат в Силах обороны, процент увеличился, - ВСУ

В Вооруженных Силах Украины сейчас служат добровольцы из 72 стран.

Об этом рассказал и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, около 40% - это представители Южной Америки.

Милевский заявил, что в начале полномасштабного вторжения в ВСУ приобщалось 100-150 иностранцев в месяц. Сейчас эта цифра достигает около 600.

"Мы можем сказать, что процент присутствия других граждан в Вооруженных силах Украины увеличился. На это повлияло и то, что полноценную работу у нас уже начал Центр рекрутинга иностранцев", - отметил он.

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По состоянию на сейчас к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран. Милевский отметил, что эта цифра, очевидно, как минимум вдвое больше в пределах всех видов Вооруженных Сил.

Сейчас, добавил он, к украинской армии присоединяется "очень много", в частности, граждан Колумбии, из которых создаются отдельные подразделения. Их мотивация разная, не последнюю роль играет и денежный фактор.

"Действительно, они сами много раз признавались в том, что уровень заработной платы в Вооруженных силах Украины по состоянию на сейчас существенно выше, чем в их Вооруженных силах. Но это также люди с военным опытом, и так они хотят продолжить то, чем они занимались в своих странах, и совершенствовать этот опыт здесь. Ну и конечно, получать за это достойную заработную плату", - подытожил Милевский.

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