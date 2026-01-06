СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три "схемы для уклонистов". ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов махинаций.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, на Волыни разоблачен водитель-дальнобойщик, который предлагал военнообязанным нелегально выехать в ЕС в грузовом отсеке своего авто.
Правоохранители задержали фигуранта на таможенном посту при попытке вывезти "клиента" в специально оборудованном тайнике грузовика.
В Хмельницкой области разоблачены два 18-летних жителя Буковины, которые организовали международный "трафик" военнообязанных за границу вне пунктов пропуска.
По материалам дела, дельцы на собственных автомобилях вывозили уклонистов из Каменца-Подольского в Черновицкую область, обходя блокпосты. Далее клиентов сопровождали за границу по лесным тропам.
В Одессе правоохранители разоблачили заведующую отделением невропатологии местной клинической больницы, которая торговала фиктивными справками об инвалидности.
Для реализации сделки чиновница использовала свое членство в экспертной команде по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).
В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- незаконная переправка лиц через государственную границу;
- принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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