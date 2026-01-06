СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три "схемы для уклонистов". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов махинаций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, на Волыни разоблачен водитель-дальнобойщик, который предлагал военнообязанным нелегально выехать в ЕС в грузовом отсеке своего авто.

Правоохранители задержали фигуранта на таможенном посту при попытке вывезти "клиента" в специально оборудованном тайнике грузовика.

В Хмельницкой области разоблачены два 18-летних жителя Буковины, которые организовали международный "трафик" военнообязанных за границу вне пунктов пропуска.

По материалам дела, дельцы на собственных автомобилях вывозили уклонистов из Каменца-Подольского в Черновицкую область, обходя блокпосты. Далее клиентов сопровождали за границу по лесным тропам.

Смотрите также: Пограничники на Волыни разоблачили схему переправки военнообязанных через государственную границу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одессе правоохранители разоблачили заведующую отделением невропатологии местной клинической больницы, которая торговала фиктивными справками об инвалидности.

Для реализации сделки чиновница использовала свое членство в экспертной команде по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

незаконная переправка лиц через государственную границу;

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура раскрыла незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОРЕПОРТАЖ





Читайте также: На Львовщине будут судить иностранца, обвиняемого в злоупотреблении влиянием. ФОТО