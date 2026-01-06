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Новости Фото Переправка через границу уклонистов
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СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три "схемы для уклонистов". ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали четырех организаторов махинаций.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, на Волыни разоблачен водитель-дальнобойщик, который предлагал военнообязанным нелегально выехать в ЕС в грузовом отсеке своего авто.

Правоохранители задержали фигуранта на таможенном посту при попытке вывезти "клиента" в специально оборудованном тайнике грузовика.

В Хмельницкой области разоблачены два 18-летних жителя Буковины, которые организовали международный "трафик" военнообязанных за границу вне пунктов пропуска.

По материалам дела, дельцы на собственных автомобилях вывозили уклонистов из Каменца-Подольского в Черновицкую область, обходя блокпосты. Далее клиентов сопровождали за границу по лесным тропам.

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В Одессе правоохранители разоблачили заведующую отделением невропатологии местной клинической больницы, которая торговала фиктивными справками об инвалидности.

Для реализации сделки чиновница использовала свое членство в экспертной команде по оценке повседневного функционирования человека (бывшая МСЭК).

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконная переправка лиц через государственную границу;
  • принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура раскрыла незаконные механизмы уклонения от мобилизации в двух регионах. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ
СБУ

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Автор: 

Одесса (8201) Нацполиция (17076) СБУ (20894) Волынская область (1111) Хмельницкая область (1090)
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Топ комментарии
+10
Схема це коли молоді ухилятися у формі поліції ловлять чоловіків у віці за 50 щоб вони йшли їх захищати.
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06.01.2026 12:27 Ответить
+9
А скільки ліквідали схем для міндіч-єрмаків- умєрових?
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06.01.2026 11:56 Ответить
+5
Як двушечку на маскву кожного місяця, чи може тиждня або дня - тут ми сліпі, немі та глухі, чи з'ясувати як шахеди прилітають так точно по важливих об'єктах - також фейл. Але чимось тисячі здорових, озброєних та навчених бравих силовиків під час бойових дій повинні займатись? - А, точно - ловити мірняк який в незаконний спосіб позбавили законної можливості покинути зону ведення бойових дій, ну звісно не з ворогом же йти воювати, у ворога є зброя, а це можливо буде боляче. А як же присяга на вірність українському народу? -Та *****, своя срака дорожча.
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06.01.2026 12:33 Ответить

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