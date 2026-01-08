Затримано агентку ГРУ в Одесі, яка коригувала удари ворога та виправдовувала злочини рашистів, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано агентку російського ГРУ, яка коригувала удари окупантів по місту та підтримувала РФ у соцмережах.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, жінка збирала координати, зокрема, про підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку.

Ким виявилася агентка?

Наведенням ударів РФ займалася 52-річна місцева безробітна.

Жінка потрапила у поле зору росіян через свого знайомого, який проживає у Росії та співпрацює з воєнною розвідкою ворога.

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"Щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.

Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки.

Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій вона месенджером передавала куратору", - зазначили в СБУ.

Агентку було затримано "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта.

Під час обшуків у жінки вилучили смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для ГРУ.





Також у телефоні виявили дописи в Телеграм, де вона виправдовує агресію РФ проти України.

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Наразі агентці повідомили про підозру за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії рф проти України);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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