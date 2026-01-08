Затримано агентку ГРУ в Одесі, яка коригувала удари ворога та виправдовувала злочини рашистів, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Одесі затримано агентку російського ГРУ, яка коригувала удари окупантів по місту та підтримувала РФ у соцмережах.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, жінка збирала координати, зокрема, про підрозділи української спецслужби, які виконують бойові завдання на південному напрямку.
Ким виявилася агентка?
Наведенням ударів РФ займалася 52-річна місцева безробітна.
Жінка потрапила у поле зору росіян через свого знайомого, який проживає у Росії та співпрацює з воєнною розвідкою ворога.
"Щоб відстежити координати для повітряного нападу, агентка обходила місцевість та позначала на гугл-картах розташування об’єктів, які, на її думку, могли використовувати українські оборонці.
Для конспірації фігурантка вдавала, що вигулює собак, яких брала у своїх знайомих. Також вона регулярно змінювала одяг та манеру поведінки.
Зібрані розвіддані у вигляді фото, відео та електронних геолокацій вона месенджером передавала куратору", - зазначили в СБУ.
Агентку було затримано "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу режимного об’єкта.
Під час обшуків у жінки вилучили смартфон із підготовленим агентурним "звітом" для ГРУ.
Також у телефоні виявили дописи в Телеграм, де вона виправдовує агресію РФ проти України.
Наразі агентці повідомили про підозру за трьома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 436 (виправдовування збройної агресії рф проти України);
- ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян).
Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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