До 15 років засуджено агента ГРУ РФ, який коригував обстріли аеродромів ЗСУ, - СБУ

Ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який наводив повітряні атаки рф по Хмельниччині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Облаштував "спостережний пункт" у власному будинку

Встановлено, що зловмисник коригував ракетні удари по авіаційній інфраструктурі західного регіону. Серед пріоритетних "цілей" ворога були аеродроми з бойовими вертольотами ЗСУ.

Щоб відстежити базування українських літаків, агент облаштував "спостережний пункт" у власному будинку, який розташований поблизу одного з режимних об’єктів.

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Додатково він встановив на даху приватного домоволодіння відеокамеру з віддаленим доступом для російського ГРУ. За допомогою цього обладнання рашисти сподівалися відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних ударів.

Затримання агента

Зазначається, що агента затримали у березні 2025 року за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон та відеокамеру із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

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Встановлено, що завдання ворога виконував 31-річний місцевий безробітний. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).