До 15 років засуджено агента білоруського КДБ, який шпигував на півночі України, - СБУ
Агент білоруського КДБ, якого викрили у липні цього року на Волині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Завдання від КДБ Білорусі
Встановлено, що зловмисник збирав для іноземної спецслужби дані про оборону північного прикордоння України. Найбільше білоруських спецслужбістів цікавило розташування блокпостів та укріпрайонів Сил оборони, а також маршрути руху і транзитні зупинки військових ешелонів.
Щоб отримати розвідінформацію, КДБ Білорусі завербував 24-річного місцевого безробітного, який шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Сподіваючись на "швидкий підробіток", агент почав відстежувати локації українських захисників на території регіону.
За даними слідства, він обходив прикордонну місцевість, де фіксував на гугл-картах координати військових об’єктів.
Викриття агента
Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
Під час обшуку в оселі затриманого вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.
Агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
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