До 15 років засуджено агента білоруського КДБ, який шпигував на півночі України, - СБУ

Агент білоруського КДБ, якого викрили у липні цього року на Волині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Завдання від КДБ Білорусі

Встановлено, що зловмисник збирав для іноземної спецслужби дані про оборону північного прикордоння України. Найбільше білоруських спецслужбістів цікавило розташування блокпостів та укріпрайонів Сил оборони, а також маршрути руху і транзитні зупинки військових ешелонів.

Щоб отримати розвідінформацію, КДБ Білорусі завербував 24-річного місцевого безробітного, який шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Сподіваючись на "швидкий підробіток", агент почав відстежувати локації українських захисників на території регіону.

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За даними слідства, він обходив прикордонну місцевість, де фіксував на гугл-картах координати військових об’єктів.

Викриття агента

Зазначається, що співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі затриманого вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

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Агента визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).