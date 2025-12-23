К 15 годам приговорен агент белорусского КГБ, шпионивший на севере Украины, - СБУ

Агент белорусского КГБ, который был разоблачен в июле этого года на Волыни, получил 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задание от КГБ Беларуси

Установлено, что злоумышленник собирал для иностранной спецслужбы данные об обороне северной границы Украины. Больше всего белорусских спецслужб интересовало расположение блокпостов и укрепрайонов Сил обороны, а также маршруты движения и транзитные остановки военных эшелонов.

Чтобы получить разведывательную информацию, КГБ Беларуси завербовал 24-летнего местного безработного, который искал "легкие заработки" в телеграм-каналах. Надеясь на "быстрый подработок", агент начал отслеживать локации украинских защитников на территории региона.

По данным следствия, он обходил приграничную местность, где фиксировал на гугл-картах координаты военных объектов.

Разоблачение агента

Отмечается, что сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

Во время обыска в доме задержанного изъят смартфон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбовцем. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Агент признан виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).