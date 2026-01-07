К 15 годам приговорен агент ГРУ РФ, корректировавший обстрелы аэродромов ВСУ, - СБУ

Еще один агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), координировавший воздушные атаки РФ по Хмельнитчине, получил 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

Устроил "наблюдательный пункт" в собственном доме

Установлено, что злоумышленник корректировал ракетные удары по авиационной инфраструктуре западного региона. Среди приоритетных "целей" врага были аэродромы с боевыми вертолетами ВСУ.

Чтобы отслеживать базирование украинских самолетов, агент обустроил "наблюдательный пункт" в собственном доме, который расположен вблизи одного из режимных объектов.

Дополнительно он установил на крыше частного домовладения видеокамеру с удаленным доступом для российского ГРУ. С помощью этого оборудования рашисты надеялись отслеживать активность украинской авиации для подготовки воздушных ударов.

Задержание агента

Отмечается, что агент был задержан в марте 2025 года по месту жительства. Во время обысков у него изъяли смартфон и видеокамеру с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Установлено, что задание врага выполнял 31-летний местный безработный. В поле зрения оккупантов он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.

По материалам Службы безопасности суд признал агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).