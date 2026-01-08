Задержана агент ГРУ в Одессе, которая корректировала удары врага и оправдывала преступления рашистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одессе задержана женжина-агент российского ГРУ, которая корректировала удары оккупантов по городу и поддерживала РФ в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, женщина собирала координаты, в частности, о подразделениях украинской спецслужбы, выполняющих боевые задачи на южном направлении.

Кем оказалась агентка?

Наведением ударов РФ занималась 52-летняя местная безработная.

Женщина попала в поле зрения россиян через своего знакомого, который проживает в России и сотрудничает с военной разведкой врага.

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"Чтобы отследить координаты для воздушного нападения, агент обходила местность и отмечала на гугл-картах расположение объектов, которые, по ее мнению, могли использовать украинские защитники.

Для конспирации фигурантка притворялась, что выгуливает собак, которых брала у своих знакомых. Также она регулярно меняла одежду и манеру поведения.

Собранные разведданные в виде фото, видео и электронных геолокаций она передавала куратору через мессенджер", - отметили в СБУ.

Агентка была задержана "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи режимного объекта.

Во время обысков у женщины изъяли смартфон с подготовленным агентурным "отчетом" для ГРУ.





Также в телефоне обнаружили сообщения в Телеграм, где она оправдывает агрессию РФ против Украины.

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В настоящее время агенту сообщили о подозрении по трем статьям УК:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан).

Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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