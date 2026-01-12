РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей. ИНФОГРАФИКА
Российские войска выпустили по Украине 156 БПЛА в ночь на 12 января.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.
Около 110 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
