РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10724 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
396 2

РФ выпустила 156 БПЛА по Украине, в том числе 110 "шахедов": ПВО обезвредила 135 целей. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 12 января 2025 года: подробности

Российские войска выпустили по Украине 156 БПЛА в ночь на 12 января.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 110 из них – "шахеды".

Читайте: Ночная атака РФ на Киев: локализован пожар в Соломенском районе, поврежден дом

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в двух локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

Читайте: Рашисты атаковали важный энергообъект в Черниговской области

Атака шахидов 12 января 2025 года: подробности

Автор: 

обстрел (31288) ПВО (3354) Воздушные силы (2887)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В центрі України одного вже три години додушити не можуть 😿
показать весь комментарий
12.01.2026 08:52 Ответить
Його спеціально не збивають, на ньому відпрацьовують бойові навики мобільні групи ППО.
(як вам така версія?)
показать весь комментарий
12.01.2026 09:20 Ответить
 
 