РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські війська випустили по Україні 156 БпЛА у ніч на 12 січня.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 110 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.



Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

