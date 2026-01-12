РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 12 січня 2025 року: подробиці

Російські війська випустили по Україні 156 БпЛА у ніч на 12 січня.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.

Близько 110 із них – "шахеди".

Читайте: Нічна атака РФ на Київ: локалізовано пожежу у Солом’янському районі, пошкоджено будинок

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Читайте: Рашисти атакували важливий енергооб’єкт на Чернігівщині

Автор: 

обстріл (33585) ППО (4050) Повітряні сили (3359)
В центрі України одного вже три години додушити не можуть 😿
12.01.2026 08:52 Відповісти
Його спеціально не збивають, на ньому відпрацьовують бойові навики мобільні групи ППО.
(як вам така версія?)
12.01.2026 09:20 Відповісти
Та не смішно, північ країни знову тривога
12.01.2026 10:31 Відповісти
Та у нас теж. Настільки регулярно, що вже мало хто звертає увагу.
12.01.2026 10:42 Відповісти
Тримаймося 😿. Мене дивує, що вони посеред білого дня по пів України пролітають.
12.01.2026 10:49 Відповісти
Це все п@здеж.... Де ті рекламовані ще в літку минулого року 600 дронів -перехоплювачив дронів , містер зеленський? Де міні-електростанції на газу , містер галущенко? Мабудь, все пішло в москву разом з "двушечкою"
12.01.2026 10:59 Відповісти
 
 