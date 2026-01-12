РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські війська випустили по Україні 156 БпЛА у ніч на 12 січня.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ АР Крим.
Близько 110 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
