Нічна атака РФ на Київ: локалізовано пожежу у Солом’янському районі, пошкоджено будинок

Внаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Соломʼянському районі Києва виникла пожежа, її наразі локалізували.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києві Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждав будинок

Як інформує Кличко, за іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа.

"Усі служби працюють на місцях", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.

Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.

Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.

