Ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі

У ніч проти понеділка, 12 січня, війська РФ атакували ударними дронами Київ. У місті працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про наслідки?

"У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА", - написав він о 1.52 ночі.

Чи ліквідували вже пожежу та більше про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.

Що передувало?

Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.

Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.

