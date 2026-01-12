Новини Атака безпілотників на Київ
Ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі

шахед над Києвом

У ніч проти понеділка, 12 січня, війська РФ атакували ударними дронами Київ. У місті працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про наслідки?

"У Соломʼянському районі пожежа в нежитловій будівлі внаслідок атаки БпЛА", - написав він о 1.52 ночі.

Чи ліквідували вже пожежу та більше про наслідки ворожої атаки на цю мить немає.

Що передувало?

  • Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.
  • Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.

Та знову летять через київщину і далі 🤬🤬🤬😿. Що за діра там така магічна, що ніяк заткнути не можна.
12.01.2026 06:28 Відповісти
Вільно літають через Чернігівську область вже давно... Але голову ОВА ніхто міняти не збирається.
12.01.2026 06:51 Відповісти
Ну це вибачте за мову, просто вже пздц, по 2-3 бпла цілодобово пів України кошмарять.
12.01.2026 06:59 Відповісти
Треба бити по населеним пунктам, звідки їх ЗАПУСКАЮТЬ - таганрог та інші. Куди попаде, там і пункт запуску. Кацапські каністри з паливом почекають. Шахеди стають дуже болісною проблемою.
12.01.2026 09:43 Відповісти
 
 