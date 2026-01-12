Враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе

В ночь на понедельник, 12 января, войска РФ атаковали ударными дронами Киев. В городе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях?

"В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БПЛА", - написал он в 1.52 ночи.

Уже ли ликвидировали пожар и больше о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.

Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.

