Враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе
В ночь на понедельник, 12 января, войска РФ атаковали ударными дронами Киев. В городе работали силы ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о последствиях?
"В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БПЛА", - написал он в 1.52 ночи.
Уже ли ликвидировали пожар и больше о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
- Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
