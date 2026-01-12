РУС
Новости Атака беспилотников на Киев
Враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе

В ночь на понедельник, 12 января, войска РФ атаковали ударными дронами Киев. В городе работали силы ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о последствиях?

"В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БПЛА", - написал он в 1.52 ночи.

Уже ли ликвидировали пожар и больше о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Что предшествовало?

  • Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
  • Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.

Киев (26551) обстрел (31288) дроны (5953)
Та знову летять через київщину і далі 🤬🤬🤬😿. Що за діра там така магічна, що ніяк заткнути не можна.
12.01.2026 06:28 Ответить
Вільно літають через Чернігівську область вже давно... Але голову ОВА ніхто міняти не збирається.
12.01.2026 06:51 Ответить
Ну це вибачте за мову, просто вже пздц, по 2-3 бпла цілодобово пів України кошмарять.
12.01.2026 06:59 Ответить
Треба бити по населеним пунктам, звідки їх ЗАПУСКАЮТЬ - таганрог та інші. Куди попаде, там і пункт запуску. Кацапські каністри з паливом почекають. Шахеди стають дуже болісною проблемою.
12.01.2026 09:43 Ответить
 
 