Завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 9 січня.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Роботи тривали у кількох районах Києва

Як зазначається, станом на 17:00, внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано.



У ДСНС нагадали, що рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва.



Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.

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Масований обстріл Києва 9 січня