Завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 9 січня.
Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Роботи тривали у кількох районах Києва
Як зазначається, станом на 17:00, внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано.
У ДСНС нагадали, що рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва.
Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.
Масований обстріл Києва 9 січня
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, повідомлялося про понад 20 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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