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Завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу в ніч на 9 січня.

Про це повідомляє ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Роботи тривали у кількох районах Києва

Як зазначається, станом на 17:00, внаслідок російської атаки постраждало 25 осіб, серед них 5 рятувальників. На жаль, 4 людини загинули. 32 особи врятовано.

У ДСНС нагадали, що рятувальники працювали з ночі у декількох районах Києва.

Психологи ДСНС Києва надали допомогу близько 80 людям.

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Ліквідація наслідків атаки на Київ
Ліквідація наслідків атаки на Київ
Ліквідація наслідків атаки на Київ
Ліквідація наслідків атаки на Київ
Ліквідація наслідків атаки на Київ

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Масований обстріл Києва 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, повідомлялося про понад 20 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Київ (21166) обстріл (35247) ДСНС (5419) Повітряні атаки на Київ (1060)
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