Не пустив людей до паркінгу у Києві під час обстрілу РФ: на охоронця склали адмінпротокол
Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі Києва, який не пустив людей до частини укриття під час російського масованого обстрілу в ніч на 9 січня.
Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Сказав, що це не укриття
За даними правоохоронців, охоронець підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ містянам до приміщення, де були розташовані припарковані автомобілі.
Свої дії він пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту
Поліціянти приїхали на місце події та пустили людей до усіх приміщень захисної споруди.
Охоронця притягнули до відповідальності
Крім того, за результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП –– порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За це йому загрожує штраф.
Поліція наголошує: під час повітряної тривоги доступ громадян до укриттів має бути вільним та безперешкодним, адже йдеться про збереження життя та здоров’я людей.
Масований обстріл Києва 9 січня
- У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
- Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
- Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.
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