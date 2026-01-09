Не пустив людей до паркінгу у Києві під час обстрілу РФ: на охоронця склали адмінпротокол

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі Києва, який не пустив людей до частини укриття під час російського масованого обстрілу в ніч на 9 січня.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Сказав, що це не укриття

За даними правоохоронців, охоронець підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ містянам до приміщення, де були розташовані припарковані автомобілі.

Свої дії він пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту

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Поліціянти приїхали на місце події та пустили людей до усіх приміщень захисної споруди.

Охоронця притягнули до відповідальності

Крім того, за результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП –– порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За це йому загрожує штраф.

Поліція наголошує: під час повітряної тривоги доступ громадян до укриттів має бути вільним та безперешкодним, адже йдеться про збереження життя та здоров’я людей.

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Масований обстріл Києва 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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