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Не пустив людей до паркінгу у Києві під час обстрілу РФ: на охоронця склали адмінпротокол

У Києві під час обстрілу РФ охоронець не пустив людей до паркінгу

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності охоронця підземного паркінгу у Дніпровському районі Києва, який не пустив людей до частини укриття під час російського масованого обстрілу в ніч на 9 січня.

Про це повідомили у столичній поліції, інформує Цензор.НЕТ.

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Сказав, що це не укриття

За даними правоохоронців, охоронець підземного паркінгу, який є об’єктом цивільного захисту, обмежив доступ містянам до приміщення, де були розташовані припарковані автомобілі.

Свої дії він пояснював тим, що саме ця зона не передбачена під укриття, а громадяни під час тривоги мають залишатися лише на майданчику для заїзду та розвороту транспорту

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Поліціянти приїхали на місце події та пустили людей до усіх приміщень захисної споруди.

Охоронця притягнули до відповідальності

Крім того, за результатами перевірки поліцейські склали на 61-річного охоронця адміністративний матеріал за ст. 175-3 КУпАП –– порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. За це йому загрожує штраф.

Поліція наголошує: під час повітряної тривоги доступ громадян до укриттів має бути вільним та безперешкодним, адже йдеться про збереження життя та здоров’я людей.

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Масований обстріл Києва 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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Київ (21166) обстріл (35247) охорона (344) Нацполіція (15861) укриття (383)
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Топ коментарі
+12
А чоловіків там не було шоб іпало цьому броньованому утирку-охоронцю підрихтувати?
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09.01.2026 17:42 Відповісти
+6
І що? В нього нема іпала?)
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09.01.2026 17:47 Відповісти
+5
Для ріхтовки іпала вік не має значення. Ну, термін "броньований" можу і відкликати.
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09.01.2026 17:52 Відповісти

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