Кличко розповів, коли відновлять подачу тепла та води після наймасованішої атаки росіян на Київ

Після масованого російського обстрілу цієї ночі половина багатоквартирних будинків Києва наразі без теплопостачання через пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Частині будинків подачу тепла відновлять вже сьогодні ввечері.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації. Ситуація в столиці дуже складна, однак контрольована з точки зору систем життєзабезпечення. Комунальники разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро-, тепло- та водопостачання в домівки киян після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці. Нагадаю, половина багатоквартирних будинків Києва — майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері", - повідомив Кличко.

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Водопостачання

Крім того, він зазначив, що водопостачання відновлено в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста.

"Також у місті перебої з водопостачанням. На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала в звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили", - заначив мер Києва.

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Пункти обігріву

Також Кличко нагадав про пункти обігріву, де мешканці столиці можуть зігрітися, отримати гарячі напої, їжу та зарядити гаджети.

"Також нагадаю, що в Києві підготовлені понад 1200 пунктів обігріву (незламності), де можна зігрітись, отримати гарячі напої, їжу, зарядити телефони, павербанки й інші гаджети. Цієї осені їх побільшало: майже 200 пунктів обігріву та підзарядки тепер функціонують у торговельних центрах міста. Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування. Тільки у взаємній підтримці, людяності, допомозі один одному ми вистоїмо!" - написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

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Що передувало?

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто.

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