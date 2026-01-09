У Мінвідновлення розповіли про найпроблемніші ділянки доріг через негоду

У більшості регіонів України триває сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. Для оперативного управління цілодобово працює штаб Агентства відновлення з ліквідації наслідків негоди.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найскладніша ситуація була на Житомирщині. Тут за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону минув, однак роботи із забезпечення проїзду на дорогах державного значення тривають.

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Найпроблемніші ділянки:

М-06 Київ – Чоп (обходи Коростишева та Звягеля)

М-07 Київ – Ковель – Ягодин (поблизу Бучманів)

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (район села Сінгури)

Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниці техніки та 1 454 працівники. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особливу увагу приділяють мостам, підйомам і спускам. Зупинок руху на дорогах державного значення не зафіксовано.

У низці областей діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на найскладніших ділянках. Триває заборона руху вантажівок на відрізках автошляхів М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях. На місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

Як повідомлялося, 8 січня через погіршення погодних умов та сильні снігопади в низці західних і центральних областей України зафіксовано сотні аварій та введено обмеження руху для великовагового транспорту на окремих ділянках автошляхів. Від початку доби на спецлінію 102/112 надійшли повідомлення про такі інциденти: по країні зареєстровано 319 ДТП, з них 47 – з постраждалими.