Коммунальщики и энергетики Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации, - Кличко

Ситуация с электричеством и теплом в Киеве после обстрела 9 января

В Киеве городские службы сейчас работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Сейчас коммунальщики и энергетики работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение.

На данный момент половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры.

Когда восстановят теплоснабжение?

Части домов надеются подать тепло уже сегодня вечером.

Водоснабжение

"Также в городе перебои с водоснабжением. На данный момент его восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города.

Требуется определенное время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", - отметил мэр.

В Киеве подготовили более 1 200 пунктов обогрева, где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны и другие гаджеты.

"Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание", - подытожил городской голова.

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Єдине, що мені не зрозуміло, чому екстрені відключення починаються через кілька годин після того як припиняє бабахкати (таке повторюється вже вдруге, минулого разу було восени). Логіка підказує, що це мало б траплятися в розпал нальоту: по чомусь влучили, десь спрацювала автоматика тощо; а не тоді, коли всі, кому належить, прокинулися, можливо навіть прийшли на роботу.
09.01.2026 16:21 Ответить
Тому й не треба захоплюватися будівництвом хмарочосів, де все зав'язано на електриці (опалення, водопостачання, приготування їжі, ліфти, без яких важко здертися на дцятий поверх). Такі будівлі, крім своєї вразливості, ще й жруть непропорційно багато електроенергії. В багатьох столицях, починаючи з Вашингтона, прекрасно обходяться без надвисоких будівель.
09.01.2026 16:26 Ответить
А когда будет ответ ? У кого просить разрешение и сколько это
будет стоить ?
09.01.2026 16:32 Ответить
у пуйла спроси
09.01.2026 16:43 Ответить
 
 