Коммунальщики и энергетики Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации, - Кличко

В Киеве городские службы сейчас работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Ситуация в столице очень сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.

Сейчас коммунальщики и энергетики работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение.

На данный момент половина многоквартирных домов Киева - почти 6 тысяч - без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры.

Когда восстановят теплоснабжение?

Части домов надеются подать тепло уже сегодня вечером.

Водоснабжение

"Также в городе перебои с водоснабжением. На данный момент его восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города.

Требуется определенное время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", - отметил мэр.

В Киеве подготовили более 1 200 пунктов обогрева, где можно согреться, получить горячие напитки, еду, зарядить телефоны и другие гаджеты.

"Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание", - подытожил городской голова.

Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

