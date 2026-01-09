В Киеве между станциями метро "Левобережная" – "Арсенальная" интервал движения 20–25 минут. ВИДЕО
В киевском метрополитене на участке между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" организовано движение одного поезда для перевозки пассажиров с левого на правый берег.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
"Между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – говорится в сообщении
Изменения в движении
- Ориентировочный интервал движения — около 20-25 мин.
- Поезд следует без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".
В ведомстве призвали пользоваться метро только при реальной необходимости.
"Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", - подчеркнули в КГГА.
Также есть проблемы с электротранспортом на левом берегу. На автобусных остановках – огромные очереди.
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