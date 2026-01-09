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В Киеве между станциями метро "Левобережная" – "Арсенальная" интервал движения 20–25 минут. ВИДЕО

метро

В киевском метрополитене на участке между станциями "Левобережная" и "Арсенальная" организовано движение одного поезда для перевозки пассажиров с левого на правый берег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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"Между станциями "Левобережная" – "Арсенальная" для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 1 поезд с учетом текущей ситуации с электроснабжением", – говорится в сообщении

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Изменения в движении

  • Ориентировочный интервал движения — около 20-25 мин.
  • Поезд следует без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр".

В ведомстве призвали пользоваться метро только при реальной необходимости.

"Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена", - подчеркнули в КГГА.

Также есть проблемы с электротранспортом на левом берегу. На автобусных остановках – огромные очереди.

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Что предшествовало?

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

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Киев (26721) Метрополитен (1022) Воздушные атаки на Киев (1003)
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