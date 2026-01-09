У Києві між станціями метро "Лівобережна" – "Арсенальна" інтервал руху 20–25 хвилин. ВIДЕО
У київському метрополітені на відрізку між станціями "Лівобережна" та "Арсенальна" організовано рух одного поїзда для перевезення пасажирів із лівого на правий берег.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" для перевезення пасажирів із лівого на правий берег курсуватиме 1 поїзд з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням", - ідеться в повідомленні
Зміни в русі
- Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв.
- Поїзд слідує без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".
У відомстві закликали користуватися метро тільки за реальної потреби.
"Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену", - наголосили в КМДА.
Також є проблеми з електротранспортом на лівому березі. На автобусних зупинках – величезні черги.
Що передувало?
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