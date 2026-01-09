РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10687 посетителей онлайн
Новости Ракетная атака на Киев Атака ракет и БпЛА на Киев
1 086 16

Не пустил людей в паркинг в Киеве во время обстрела РФ: на охранника составили админпротокол

В Киеве во время обстрела РФ охранник не пустил людей в паркинг

Правоохранители привлекли к административной ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе Киева, который не пустил людей в часть укрытия во время массированного обстрела со стороны России в ночь на 9 января.

Об этом сообщили в столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сказал, что это не укрытие

По данным правоохранителей, охранник подземного паркинга, который является объектом гражданской защиты, ограничил доступ горожанам в помещение, где были расположены припаркованные автомобили.

Свои действия он объяснял тем, что именно эта зона не предусмотрена под укрытие, а граждане во время тревоги должны оставаться только на площадке для заезда и разворота транспорта

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики и энергетики Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации, - Кличко

Полицейские приехали на место происшествия и пустили людей во все помещения защитного сооружения.

Охранника привлекли к ответственности

Кроме того, по результатам проверки полицейские составили на 61-летнего охранника административный материал по ст. 175-3 КУоАП –– нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. За это ему грозит штраф.

Полиция подчеркивает: во время воздушной тревоги доступ граждан к укрытиям должен быть свободным и беспрепятственным, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Киеву: применены экстренные отключения

Массированный обстрел Киева 9 января

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Читайте также: Страны Персидского залива должны отреагировать на атаку РФ, в результате которой повреждено посольство Катара, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26519) обстрел (31233) охрана (706) Нацполиция (17032) укрытие (168)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А чоловіків там не було шоб іпало цьому броньованому утирку-охоронцю підрихтувати?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:42 Ответить
+4
І що? В нього нема іпала?)
показать весь комментарий
09.01.2026 17:47 Ответить
+2
І що , нема по чому бити ?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чоловіків там не було шоб іпало цьому броньованому утирку-охоронцю підрихтувати?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:42 Ответить
Йому 61 рік.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:43 Ответить
І що? В нього нема іпала?)
показать весь комментарий
09.01.2026 17:47 Ответить
Ви не на те увагу звернули. Я про слово "заброньований". А на його іпало мені пох.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:53 Ответить
І що , нема по чому бити ?
показать весь комментарий
09.01.2026 17:49 Ответить
Та ще молодий, можна бусифікувати легко.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:51 Ответить
Для ріхтовки іпала вік не має значення. Ну, термін "броньований" можу і відкликати.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:52 Ответить
ну як ва м сказати...
Потім з*явится відос де купа правосеків і взагалі бандерівців знущаються над стареньким 61 річним у трусиках.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:14 Ответить
Размещение граждан в зоне его ответственности не входит в его служебные обязанности,хлопец охраняет автомобили,и только за это получает зарплату.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:48 Ответить
Використайте охоронця замість мішені на полігоні.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:51 Ответить
Якби я був президентом - такого б ніколи не трапилось ...
.
показать весь комментарий
09.01.2026 17:53 Ответить
ЦЕ АДМІНПОРУШЕННЯ ЗА ТО ЩО ЛЮДЕЙ НА ГИБЕЛЬ БРОСИВ !!!???
показать весь комментарий
09.01.2026 18:10 Ответить
а він там взагалі навіщо працює?
показать весь комментарий
09.01.2026 18:35 Ответить
Паркінг приватний , чи ні.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:22 Ответить
якби наші люди не срали в бомбосховищах, то може й пускали б їх на паркінги.

якщо в вашому місті є бетонні сховища біля зупинок громадського транспорту, зайдіть туди, і напишіть, що ви там побачили.
показать весь комментарий
09.01.2026 18:36 Ответить
Глибоко совок вївся в мізки людей: "НЕ пущать, не велено".
показать весь комментарий
09.01.2026 18:42 Ответить
 
 