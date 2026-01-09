Не пустил людей в паркинг в Киеве во время обстрела РФ: на охранника составили админпротокол
Правоохранители привлекли к административной ответственности охранника подземного паркинга в Днепровском районе Киева, который не пустил людей в часть укрытия во время массированного обстрела со стороны России в ночь на 9 января.
Об этом сообщили в столичной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Сказал, что это не укрытие
По данным правоохранителей, охранник подземного паркинга, который является объектом гражданской защиты, ограничил доступ горожанам в помещение, где были расположены припаркованные автомобили.
Свои действия он объяснял тем, что именно эта зона не предусмотрена под укрытие, а граждане во время тревоги должны оставаться только на площадке для заезда и разворота транспорта
Полицейские приехали на место происшествия и пустили людей во все помещения защитного сооружения.
Охранника привлекли к ответственности
Кроме того, по результатам проверки полицейские составили на 61-летнего охранника административный материал по ст. 175-3 КУоАП –– нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты. За это ему грозит штраф.
Полиция подчеркивает: во время воздушной тревоги доступ граждан к укрытиям должен быть свободным и беспрепятственным, ведь речь идет о сохранении жизни и здоровья людей.
Массированный обстрел Киева 9 января
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Потім з*явится відос де купа правосеків і взагалі бандерівців знущаються над стареньким 61 річним у трусиках.
якщо в вашому місті є бетонні сховища біля зупинок громадського транспорту, зайдіть туди, і напишіть, що ви там побачили.