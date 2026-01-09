Завершены работы по ликвидации последствий вражеского обстрела Киева. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве спасатели завершили работы по ликвидации последствий российского обстрела в ночь на 9 января.

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Работы продолжались в нескольких районах Киева

Как отмечается, по состоянию на 17:00, вследствие российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 спасателей. К сожалению, 4 человека погибли. 32 человека спасены.



В ГСЧС напомнили, что спасатели работали с ночи в нескольких районах Киева.



Психологи ГСЧС Киева оказали помощь около 80 людям.

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Массированный обстрел Киева 9 января