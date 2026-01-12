Ночная атака РФ на Киев: локализован пожар в Соломенском районе, поврежден дом
В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который в настоящее время локализован.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадал дом
Как сообщает Кличко, по другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар.
"Все службы работают на местах", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
- Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
- Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.
