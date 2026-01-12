РУС
Атака беспилотников на Киев
1 865 0

Ночная атака РФ на Киев: локализован пожар в Соломенском районе, поврежден дом

обломки шахеда упали в Киеве

В результате попадания БПЛА в нежилое здание в Соломенском районе Киева возник пожар, который в настоящее время локализован.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадал дом

Как сообщает Кличко, по другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар. 

"Все службы работают на местах", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Напомним, вечером воскресенья, 11 января, войска РФ атаковали беспилотниками территорию Украины.
  • Также отмечалось, что российские войска ночью нанесли удар по Одессе: в городе перебои с электричеством.
  • Кроме того, враг атаковал дронами Киев: вспыхнул пожар в Соломенском районе.

