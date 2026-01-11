РУС
976 0

Враг атакует столицу и область дронами: работают силы ПВО

Силы ПВО отражают атаку вражеских дронов на Киев и область

В ночь на воскресенье, 11 января, в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по российским ударным дронам.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ПВО работает по дронам

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не делать фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Читайте также: Враг атакует Киев и область дронами: прогремели взрывы, работает ПВО

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.

Читайте также: ГСЧС предоставит дополнительные источники питания для районов Киева с экстренными отключениями, - КМВА

беспилотник (4721) Киев (26545) Киевская область (4535) ПВО (3353) атака (901)
