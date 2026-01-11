Враг атакует столицу и область дронами: работают силы ПВО

В ночь на воскресенье, 11 января, в Киевской области силы противовоздушной обороны работают по российским ударным дронам.

Об этом сообщила Киевская ОГА.

ПВО работает по дронам

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении.

Жителей области призвали не делать фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения.

Атака беспилотников

Ранее сообщалось, что вечером субботы, 10 января, российские войска атакуют территорию Украины ударными дронами.

