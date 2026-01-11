Ворог атакує столицю та область дронами: працюють сили ППО
У ніч на неділю, 11 січня, в Київській області сили протиповітряної оборони працюють по російських ударних дронах.
Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
ППО працює по дронах
"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - сказано в повідомленні.
Мешканців області закликали не робити фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Атака безпілотників
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 10 січня, російські війська атакують територію України ударними дронами.
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