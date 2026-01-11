Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали двое работников

Ночью 11 января враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадали работники

В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

"Также возникли пожары, тушение которых затруднялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.

Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.

По данным Воздушных сил, в целом обезврежено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях.

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