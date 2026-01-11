Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали двое работников
Ночью 11 января враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали работники
В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.
"Также возникли пожары, тушение которых затруднялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается", - говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.
- Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.
- По данным Воздушных сил, в целом обезврежено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях.
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