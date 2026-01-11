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Враг атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области: пострадали двое работников

шахиды над Житомирской областью

Ночью 11 января враг вновь атаковал объекты критической инфраструктуры Житомирской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадали работники

В результате ударов с воздуха травмированы два работника. Они получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

"Также возникли пожары, тушение которых затруднялось повторными воздушными тревогами. Один из пожаров спасатели ликвидировали, тушение еще одного пока продолжается", - говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте также: Враг снова атаковал Житомирскую область: под ударом - критическая инфраструктура и места ликвидации последствий вчерашней атаки

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером субботы, 10 января, Россия атакует Украину шахедами.
  • Также отмечалось, что россияне нанесли удар дроном "Молния" по инфраструктурному объекту в Харькове.
  • По данным Воздушных сил, в целом обезврежено 125 вражеских БПЛА из 154, есть попадания в 18 локациях.

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