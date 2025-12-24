РУС
Враг снова атаковал Житомирскую область: под ударом - критическая инфраструктура и места ликвидации последствий вчерашней атаки

Житомирская область после обстрела

Третьи сутки подряд враг терроризирует Житомирскую область ударами с воздуха.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом критическая инфраструктура

По его словам, этой ночью жертв и пострадавших нет. Под ударом - объекты критической инфраструктуры.

"В частности, места ликвидации последствий предыдущих ударов дронами-камикадзе. Это еще раз свидетельствует, что цель врага - терроризировать гражданское население, спасателей и ремонтников, пытаясь помешать восстановлению критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Житомирскую область: погиб ребенок 2021 года рождения (обновлено). ФОТОрепортаж

Более подробной информации на данный момент нет. 

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
  • Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
  • Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
  • Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
  • В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
  • В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
  • Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
  • Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

Читайте: Войска РФ нанесли удар по Житомирской области: среди пострадавших - двое детей, повреждены дома и предприятия

Ударів у відповідь традційно не буде. Політичного рішення досі нема.
24.12.2025 11:28 Ответить
Немає в нас чим від дронів відбитися - шось там Зеля обіцяв дрони - перехоплювачі
24.12.2025 11:31 Ответить
Цікаво було б в очі тим віщунам подивитись завтра, 25 Грудня, котрі в три горла верещали про кінець війни саме 25-го числа. Потім на черзі в переглядки той єврей віщун, в якого війна закінчується 15 Січня. Потім тим, хто віщує про апокаліпсис для рашки 26 Лютого...
Ця ****-війна буде йти весь 2026 рік уже в зміненому форматі, який ми бачимо. При чому цей змінений формат лише доповнює основну війну. І буде таке десь до кінця 2027, а то і 2030-х років.
Зараз саме Патрушев до рук узяв правління кремлерейхом, поки ліплять нового путлера, бо ті старі-нові вже протухли і напиз_ли дуже багато зайвого. А перший ПУ все ще в морозилці, поки що в морозилці. Прийде час і його потихому кремують і розвіють по вітру.
Нам зостається тільки стояти та надіятись на наший Хлопців ЗСУ. Україна встоїть, але ціна буде дуже зависока.
Грьобані світові сценаристи.
24.12.2025 11:33 Ответить
 
 