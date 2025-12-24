Враг снова атаковал Житомирскую область: под ударом - критическая инфраструктура и места ликвидации последствий вчерашней атаки
Третьи сутки подряд враг терроризирует Житомирскую область ударами с воздуха.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом критическая инфраструктура
По его словам, этой ночью жертв и пострадавших нет. Под ударом - объекты критической инфраструктуры.
"В частности, места ликвидации последствий предыдущих ударов дронами-камикадзе. Это еще раз свидетельствует, что цель врага - терроризировать гражданское население, спасателей и ремонтников, пытаясь помешать восстановлению критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Более подробной информации на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.
- Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.
- Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.
- Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.
- В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.
- В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.
- Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.
- Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.
Ця ****-війна буде йти весь 2026 рік уже в зміненому форматі, який ми бачимо. При чому цей змінений формат лише доповнює основну війну. І буде таке десь до кінця 2027, а то і 2030-х років.
Зараз саме Патрушев до рук узяв правління кремлерейхом, поки ліплять нового путлера, бо ті старі-нові вже протухли і напиз_ли дуже багато зайвого. А перший ПУ все ще в морозилці, поки що в морозилці. Прийде час і його потихому кремують і розвіють по вітру.
Нам зостається тільки стояти та надіятись на наший Хлопців ЗСУ. Україна встоїть, але ціна буде дуже зависока.
Грьобані світові сценаристи.