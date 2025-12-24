Враг снова атаковал Житомирскую область: под ударом - критическая инфраструктура и места ликвидации последствий вчерашней атаки

Третьи сутки подряд враг терроризирует Житомирскую область ударами с воздуха.

Под ударом критическая инфраструктура

По его словам, этой ночью жертв и пострадавших нет. Под ударом - объекты критической инфраструктуры.

"В частности, места ликвидации последствий предыдущих ударов дронами-камикадзе. Это еще раз свидетельствует, что цель врага - терроризировать гражданское население, спасателей и ремонтников, пытаясь помешать восстановлению критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Более подробной информации на данный момент нет.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 23 декабря РФ запустила крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и массово атакует Украину дронами.

Из-за вражеской атаки в ряде областей применены экстренные отключения света.

Также сообщалось, что враг атаковал Ровенскую область, поврежден многоквартирный дом.

Кроме того, войска РФ нанесли удары по Житомирской области, 5 человек пострадали, погиб один ребенок, повреждены дома и предприятия.

В Киевской области из-за атаки РФ погибла женщина, есть повреждения в двух районах области.

В Одесской области есть повреждения и перебои со светом из-за атаки РФ.

Кроме того, рашисты атаковали объект энергетики во Львовской области.

Также был зафиксирован удар РФ по Киеву. Пострадали 4 человека, в том числе ребенок, поврежден дом.

