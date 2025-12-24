Ворог знову атакував Житомирщину: під ударом - критична інфраструктура та місця ліквідації наслідків вчорашньої атаки

Третю добу поспіль ворог тероризує Житомирщину ударами з повітря.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом критична інфраструктура

За його словами, цієї ночі жертв та постраждалих немає. Під ударом - об'єкти критичної інфраструктури.

"Зокрема місця ліквідації наслідків попередніх ударів дронами-камікадзе. Це вкотре свідчить, що мета ворога - тероризувати цивільне населення, рятувальників та ремонтників, намагаючись завадити відновленню критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Більші інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.

Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.

Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.

На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.

На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.

Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.

Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

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