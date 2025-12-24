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Ворог знову атакував Житомирщину: під ударом - критична інфраструктура та місця ліквідації наслідків вчорашньої атаки
Третю добу поспіль ворог тероризує Житомирщину ударами з повітря.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Під ударом критична інфраструктура
За його словами, цієї ночі жертв та постраждалих немає. Під ударом - об'єкти критичної інфраструктури.
"Зокрема місця ліквідації наслідків попередніх ударів дронами-камікадзе. Це вкотре свідчить, що мета ворога - тероризувати цивільне населення, рятувальників та ремонтників, намагаючись завадити відновленню критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Більші інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
- Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
- Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
- Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
- На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
- На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
- Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
- Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.
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