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Новини Обстріли Житомирщини
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Ворог знову атакував Житомирщину: під ударом - критична інфраструктура та місця ліквідації наслідків вчорашньої атаки

житомирщина після обстрілу

Третю добу поспіль ворог тероризує Житомирщину ударами з повітря.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

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Під ударом критична інфраструктура

За його словами, цієї ночі жертв та постраждалих немає. Під ударом - об'єкти критичної інфраструктури.

"Зокрема місця ліквідації наслідків попередніх ударів дронами-камікадзе. Це вкотре свідчить, що мета ворога - тероризувати цивільне населення, рятувальників та ремонтників, намагаючись завадити відновленню критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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Більші інформації на цю мить не відомо. 

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 23 грудня РФ запустила крилаті ракети "Калібр" із Чорного моря та масово атакує Україну дронами.
  • Через ворожу атаку у низці областей застосовані екстрені відключення світла.
  • Також повідомлялося, що ворог атакував Рівненщину, пошкоджено багатоквартирний будинок.
  • Окрім того, війська РФ ударили по Житомирщині, 5 людей постраждали, загинула одна дитина, пошкоджено будинки та підприємства.
  • На Київщині через атаку РФ загинула жінка, є пошкодження у двох районах області.
  • На Одещині є пошкодження та перебої зі світлом через атаку РФ.
  • Окрім того, рашисти атакували об’єкт енергетики на Львівщині.
  • Також було зафіксовано удар РФ по Києву. Постраждали 4 людини, зокрема дитина, пошкоджено будинок.

Читайте: Війська РФ ударили по Житомирщині: серед постраждалих - двоє дітей, пошкоджено будинки та підприємства

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