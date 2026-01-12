Рашисти знову атакували об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: є знеструмлення

Другу добу поспіль ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури Житомирщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки

Завдяки професійним діям рятувальників пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, вдалося оперативно локалізувати. Екстрені служби області працюють над ліквідацією наслідків.

"Правоохоронні органи здійснюють фіксацію воєнних злочинів росії. Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб поновити електропостачання до домівок жителів області та підприємств", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 11 січня ворог також атакував об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини: постраждали двоє працівників.

За даними Повітряних сил, вночі 12 січня РФ випустила 156 БпЛА по Україні, зокрема 110 "шахедів": ППО знешкодила 135 цілей.

Нагадаємо, надвечір неділі, 11 січня, війська РФ атакували безпілотниками територію України.

Також зазначалося, що російські війська вночі вдарили по Одесі: у місті перебої зі світлом.

Окрім того, ворог атакував дронами Київ: спалахнула пожежа в Солом’янському районі.

