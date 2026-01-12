У всьому Києві запровадили екстрені відключення світла
Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - зазначив він.
Пресслужба ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому Києву.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.
- У ніч на 12 січня російські війська знову атакували енергетику України.
- Прем'єрка Свириденко заявила, що ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини.
Топ коментарі
+19 CrossFirenko
показати весь коментар12.01.2026 13:57 Відповісти Посилання
+13 Alex G.
показати весь коментар12.01.2026 13:57 Відповісти Посилання
+6 Alex G.
показати весь коментар12.01.2026 13:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На деміїївці ніякі графіки не працюють. Світло є в кращому випадку 2-3 год. вночі.
хоча 73% за нього і проголосували
І так, будемо битися, доки твоя кацапня не залишить нас у спокої. У нас немає інших варіантів, бо якщо капітулюємо - нас фізично знищать.
