У всьому Києві запровадили екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла у Києві 12 січня: що відомо?

По всьому Києву запровадили екстрені відключення світла.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - зазначив він.

Пресслужба ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому Києву.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.
  • У ніч на 12 січня російські війська знову атакували енергетику України.
  • Прем'єрка Свириденко заявила, що ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини.

12.01.2026 13:57 Відповісти
12.01.2026 13:57 Відповісти
я не думаю що українці його народ ... уж точно не для Оманської Гниди

хоча 73% за нього і проголосували
12.01.2026 13:59 Відповісти
так їх і не відміняли з 9.01.2026. Якісь там покращення це - zельоний звіздьож

На деміїївці ніякі графіки не працюють. Світло є в кращому випадку 2-3 год. вночі.
12.01.2026 13:55 Відповісти
Я одного не розумію, якщо світла немає, то люди не платять, так за яки гроші вони відновлюють енергетику.
12.01.2026 14:39 Відповісти
12.01.2026 13:57 Відповісти
я не думаю що українці його народ ... уж точно не для Оманської Гниди

хоча 73% за нього і проголосували
12.01.2026 13:59 Відповісти
Скоріше проти інших, бо стільки брехати вже терпіти не могли, хоча я поясняв, що ні кухарка, ні артист не можуть керувати країною
12.01.2026 14:35 Відповісти
12.01.2026 13:57 Відповісти
це шоб києвляни ( і не тільки) знали, як погано буде при блекауті в Москві.
12.01.2026 14:13 Відповісти
12.01.2026 14:05 Відповісти
А які варіанти? Фукс пропонує капітулювати перед кацапсько-фашиськими загарбниками, метою яких є знищення українського народу?
12.01.2026 14:39 Відповісти
Це ти з Польщі там "б`єшся"? Чи з кацапляндії через проксі?
І так, будемо битися, доки твоя кацапня не залишить нас у спокої. У нас немає інших варіантів, бо якщо капітулюємо - нас фізично знищать.
12.01.2026 14:45 Відповісти
креол Реєстрація: 23.12.2025

до останнього рубля у мєдінского і малафєєва
12.01.2026 14:47 Відповісти
Тільки одна річ цікавить, а як там в ху.... лостані, сподіваюсь світло є, бо вони тому і б'ють по нашій енергетики що ми цього не робимо у відповідь
12.01.2026 14:31 Відповісти
ми теж по московії багато чого запускаємо, але долітає чомусь тільки "двушка"
12.01.2026 17:37 Відповісти
100 %. Ніхто їх критичну інфраструктуру не зачіпає.Російський монополіст Газпром похвалився, що 10 січня встановлено перший у 2026 році рекорд добових поставок газу до Китаю газопроводом Сила Сибіру!
12.01.2026 21:56 Відповісти
Екстренні відключення інтернету також
12.01.2026 14:42 Відповісти
Що хотіли те і мають!!!

https://ibb.co/9HNpdFLH
12.01.2026 14:49 Відповісти
Двушкі пішли в рф
12.01.2026 15:10 Відповісти
сусідні області готові поділитися потужностями, виявляється Підстанції не можуть прийняти,-бо пошкоджені. замість захисту - "двушечки на мацкву" , щоб ти зд*ох, зе мерзота
12.01.2026 15:21 Відповісти
Так Свириденко всего 2-3 дня назад заявила. что все проблемы со светом в Киеве решены и переходим из экстренных отключений на плановые по графикам.
У Зеленского научилась "мешки ворочать"?
12.01.2026 16:24 Відповісти
Прийшла пора блазня насаджувати на струк
12.01.2026 17:33 Відповісти
В київі складно витримати якийсь графік. Усі з "мигалками".Усі недоторкана еліта,кабмін,АБВГД,критична структура,президентська вертікаль,ОПА і таке інше.Полівладдя з одним винним - Кличком.Кожен з них тягне ресурси на себе без обмежень.Енергетика лягають від таких привилеїв. Мер має рацію - всі в село,або в Ізраїль,а тоди відновлювати мережи.
12.01.2026 18:03 Відповісти
 
 