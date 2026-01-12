У всьому Києві запровадили екстрені відключення світла

По всьому Києву запровадили екстрені відключення світла.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - зазначив він.

Пресслужба ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго застосовано екстрені відключення по всьому Києву.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у ДТЕК заявили, що Києві фіксують зростання кількості локальних аварій в електромережах через російські атаки, сильні морози та підвищене навантаження на систему. Частина споживачів може залишатися без електропостачання на тривалий час.

У ніч на 12 січня російські війська знову атакували енергетику України.

Прем'єрка Свириденко заявила, що ситуація зі світлом найскладніша в деяких районах Києва та на лівому березі Київщини.

