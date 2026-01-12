В части Соломенского и Святошинского районов Киева снова аварийные отключения света

В Соломенском и Святошинском районах столицы вновь ввели аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК отметили, что такие меры являются вынужденными и направлены на недопущение перегрузки электросетей и возникновения аварийных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Часть Киева возвращается к плановым отключениям

Между тем в части Киева энергетики начали постепенно стабилизировать электроснабжение и возвращаться от аварийных отключений к плановым графикам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в фейсбуке.

По его словам, изменения касаются правого берега столицы, однако не всех районов. Энергосистема города все еще работает с ограничениями после предыдущих повреждений.

Почасовые графики отключений электроэнергии вводятся на правом берегу Киева, за исключением Печерского и Голосеевского районов. В этих районах, как и на левом берегу, продолжают действовать аварийные отключения.

Что говорят энергетики о ситуации

Глава YASNO заверил, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. Основная цель — как можно быстрее перевести как можно больше потребителей на прогнозируемые графики электроснабжения.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе и уменьшить нагрузку на энергосистему.

В понедельник, 12 января, во всем Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии. До этого, по информации ДТЭК, ограничения после атаки 9 января действовали преимущественно на левом берегу, а также в части Печерского и Голосеевского районов.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за морозов в некоторых домах разорвало трубы и батареи отопления.

Читайте: Свет может отсутствовать длительное время: ДТЭК сообщил о перегрузке электросетей в столице