В части Соломенского и Святошинского районов Киева снова аварийные отключения света
В Соломенском и Святошинском районах столицы вновь ввели аварийные отключения электроэнергии.
В ДТЭК отметили, что такие меры являются вынужденными и направлены на недопущение перегрузки электросетей и возникновения аварийных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ.
Часть Киева возвращается к плановым отключениям
Между тем в части Киева энергетики начали постепенно стабилизировать электроснабжение и возвращаться от аварийных отключений к плановым графикам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в фейсбуке.
По его словам, изменения касаются правого берега столицы, однако не всех районов. Энергосистема города все еще работает с ограничениями после предыдущих повреждений.
Почасовые графики отключений электроэнергии вводятся на правом берегу Киева, за исключением Печерского и Голосеевского районов. В этих районах, как и на левом берегу, продолжают действовать аварийные отключения.
Что говорят энергетики о ситуации
Глава YASNO заверил, что ремонтные бригады работают в усиленном режиме. Основная цель — как можно быстрее перевести как можно больше потребителей на прогнозируемые графики электроснабжения.
По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию в городе и уменьшить нагрузку на энергосистему.
- В понедельник, 12 января, во всем Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии. До этого, по информации ДТЭК, ограничения после атаки 9 января действовали преимущественно на левом берегу, а также в части Печерского и Голосеевского районов.
Ранее мы писали, что в Киеве из-за морозов в некоторых домах разорвало трубы и батареи отопления.
