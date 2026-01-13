РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України

Росія застосувала приблизно 20 балістичних ракет за 1 годину — це наймасовіший балістичний обстріл України у цьому році.



Як повідомляє Цензор.НЕТ, під атакою перебуває енергетична інфраструктура Києва та області, Харкова, Зеленодольська, Запорізької області.

Обстріли Києва

У Києві пролунали вибухи під час повторно оголошеної повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на столицю.

У соцмережах повідомляють, що у результаті атаки майже повністю знеструмлений Ірпінь, також проблеми з електрикою спостерігаються у Бучанському районі. Перебої зі світлом є і у столиці.

Також читайте: Росіяни били по Нікопольщині та Кривому Рогу: пошкоджено інфраструктуру, будинки, газогони та ЛЕП. ФОТО

Росія обстріляла передмістя Харкова

Також у ніч на 13 січня окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до трьох: 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога.

Увечері понеділка, 12 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотників та ракет. Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН проводить засідання через удар РФ по Україні "Орєшніком"