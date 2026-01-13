РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України
Росія застосувала приблизно 20 балістичних ракет за 1 годину — це наймасовіший балістичний обстріл України у цьому році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під атакою перебуває енергетична інфраструктура Києва та області, Харкова, Зеленодольська, Запорізької області.
Обстріли Києва
У Києві пролунали вибухи під час повторно оголошеної повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі на столицю.
У соцмережах повідомляють, що у результаті атаки майже повністю знеструмлений Ірпінь, також проблеми з електрикою спостерігаються у Бучанському районі. Перебої зі світлом є і у столиці.
Росія обстріляла передмістя Харкова
Також у ніч на 13 січня окупанти обстріляли Харків. Внаслідок атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих збільшилася до трьох: 42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. Всім надається висококваліфікована медична допомога.
- Увечері понеділка, 12 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотників та ракет. Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
А за цей тиждень взагалі рекорд Світу.
А ну да , херачить то нічим , гроші всі вкрав разом з своїми мародерами .
І що? Х-уйло думає, що він нас виморозить і Україна капітулює. Дегенерат. Чи швидше реалізація чистої ненависті до українців і України.
Треба залишити без опалення та світла і орків, що перебувають у полоні, а то вони скаржаться, що не задовольняють їх гастрономічні смаки, олів'є не подають, нехай скуштують страви, яку подає їх фюрер.
Е, ні Володзю ! Хто багато на себе бере, з того строго спитають!
Мало того що він вже давно ,як незаконно видає себе за президента України, так ще і путін почне за нього розповідати щось таке з доказами і підписами.
Ось воно і допомагає путіну знищувати Київ і інши міста.