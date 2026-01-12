Радбез ООН проводить засідання через удар РФ по Україні "Орєшніком"

У понеділок, 12 січня, Рада безпеки ООН проводить засідання на прохання України через останні російські атаки на українські міста, зокрема застосування балістичної ракети "Орєшнік" по Львівщині в ніч на 9 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

До заклику України провести позачергове засідання Ради Безпеки ООН через російський удар по Україні в ніч на 9 січня приєдналася і Латвія.

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".

9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.

СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

