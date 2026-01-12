Удар Орєшніком по Львову
Радбез ООН проводить засідання через удар РФ по Україні "Орєшніком"

Розпочалося засідання Ради Безпеки ООН, скликане за ініціативи України

У понеділок, 12 січня, Рада безпеки ООН проводить засідання на прохання України через останні російські атаки на українські міста, зокрема застосування балістичної ракети "Орєшнік" по Львівщині в ніч на 9 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

Нагадаємо, що Україна ініціювала термінове проведення засідання Радбезу ООН через удар Росії ракетою "Орєшнік".

До заклику України провести позачергове засідання Ради Безпеки ООН через російський удар по Україні в ніч на 9 січня приєдналася і Латвія.

Читайте також: Застосування російського "Орєшніка" було сигналом Заходу, - розвідка Естонії

Удар ракети "Орєшнік" по Львівщині 8 січня

  • Увечері 8 січня моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада спочатку заявляла, що поки невідомо, чи був це саме "Орєшнік".
  • 9 січня у Міноборони РФ стверджували, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" по резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.
  • Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що йдеться про "Орєшнік", який може нести ядерну зброю.
  • СБУ згодом оприлюднила фото уламків "Орєшніка". Там заявили, що застосування такої ракети по цивільній інфраструктурі України є воєнним злочином.

Читайте також: Удар РФ "Орєшніком": Радбез ООН збереться 12 січня

И шо? Выразят глубокое обеспокоение? Или шо они там выражают
13.01.2026 00:05 Відповісти
Був чисто показушний удар. Щоб залякати Європу. Така ракета потрібна щоб нести ядерний заряд, а не пукати болванкою в нікуди.
13.01.2026 00:14 Відповісти
Нє поспіває це сонне збіговисько. Поки збирались, русня знову вдарила.
13.01.2026 06:35 Відповісти
Влаштовани клоунами по знайомству від України в ООН, не можуть двох слів зв'язати.
13.01.2026 07:45 Відповісти
Це не виступ представника України,це якійсь плач співчування сросії про те як на сросії погано.
13.01.2026 07:53 Відповісти
 
 