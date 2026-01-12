РУС
СБ ООН проводит заседание из-за удара РФ по Украине "Орешником"

Началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Украины

В понедельник, 12 января,Совет безопасности ООН проводит заседание по просьбе Украины из-за последних российских атак на украинские города, в частности применения баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Напомним, что Украина инициироваласрочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".

К призыву Украины провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января присоединилась и Латвия.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

  • Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
  • 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
  • В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
  • Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
  • СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

И шо? Выразят глубокое обеспокоение? Или шо они там выражают
