СБ ООН проводит заседание из-за удара РФ по Украине "Орешником"
В понедельник, 12 января,Совет безопасности ООН проводит заседание по просьбе Украины из-за последних российских атак на украинские города, в частности применения баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
Напомним, что Украина инициироваласрочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".
К призыву Украины провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января присоединилась и Латвия.
Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января
- Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".
- 9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.
- В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
- Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.
- СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.
