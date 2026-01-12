СБ ООН проводит заседание из-за удара РФ по Украине "Орешником"

В понедельник, 12 января,Совет безопасности ООН проводит заседание по просьбе Украины из-за последних российских атак на украинские города, в частности применения баллистической ракеты "Орешник" по Львовской области в ночь на 9 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Напомним, что Украина инициироваласрочное проведение заседания Совбеза ООН из-за удара России ракетой "Орешник".

К призыву Украины провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за российского удара по Украине в ночь на 9 января присоединилась и Латвия.

Удар ракеты "Орешник" по Львовской области 8 января

Вечером 8 января мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти сначала заявляли, что пока неизвестно, был ли это именно "Орешник".

9 января в Минобороны РФ утверждали, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" по резиденции Путина.

В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что речь идет об "Орешнике", который может нести ядерное оружие.

СБУ впоследствии обнародовала фото обломков "Орешника". Там заявили, что применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре Украины является военным преступлением.

