Увечері 12 січня Росія атакує Україну безпілотниками (оновлено)
Увечері понеділка, 12 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.
Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.
Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.
Рух ворожих дронів
О 18:03 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.
О 18:05 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.
О 18:09 - БпЛА на Харків з півночі.
О 18:23 - БпЛА на півдні від н.п.Покровське на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя.
О 18:14 - На Одещині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття.
О 18:28 - БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину
О 18:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
О 18:52 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.
О 19:24 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
О 20:31 - на півночі Харківщини розвідувальні БпЛА. противника. Можлива бойова робота
О 20:39 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.
О 21:24 - Пуски КАБ на Сумщину.
Оновлена інформація
О 22:24 - Відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння
О 22:34 - БпЛА на в центрі Харківщини, курс на північно-західний напрямок.
О 23:09 - БпЛА поблизу Харкова, здійснюють хаотичне переміщення, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги. Також БпЛА на Одещину з Миколаївщини.
Оновлена інформація
О 23:52 - повідомляється про рух БпЛА:
- в напрямку Харкова, зі сходу;
- на півночі Херсонщини, курс на південь Дніпропетровщини;
- на Запоріжжя з півдня;
- на Одесу з Чорного моря.
О 23:53 - БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.
О 23:58 - БпЛА в центрі Харківщини, курс на захід, а також БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.
О 00:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
О 00:11 - Швидкісні цілі на Харків.
Оновлена інформація
О 00:15 - БпЛА на півночі Херсонщини, курс на н.п.Зеленодольськ на Дніпропетровщині.
О 00:15 - Ще швидкісні цілі на Харків
О 00:19 - Навколо Харкова велике скупчення БпЛА.
О 00:27 - Повітряні сили повідомляють про небезпеку на наступних напрямках:
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс на Рівненщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.
- БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
- БпЛА в центрі, на півночі, на сході та на заході Харківщини, основний курс на захід.
О 00:33 - БпЛА на Суми з півночі.
Оновлена інформація
О 00:45 - БпЛА на Харків з декількох напрямків, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги.
О 00:55 - БпЛА на Запоріжжя з південно-східного напрямку
О 01:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
О 01:09 - Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. Київ в укриття.
Оновлена інформація
О 01:13 - БпЛА на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.
О 01:14 - Швидкісні цілі курсом на Дніпропетровщину.
О 01:15 - швидкісні цілі на Зеленодольськ.
О 01:16 - швидкісні цілі на Широке.
О 01:20 - знову ціль на Зеленодольськ.
О 01:20 - швидкісні цілі на Кривий Ріг.
О 01:28 - Велика група безпілотників на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину, на Зеленодольськ-Кривий Ріг.
О 01:31 - БпЛА на півночі Житомирщини, курс на Рівненщину.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше у понеділок, 12 січня, Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино.
До речі, коли зе каже про обстріл, це 100% гарантія що в ту ж ніч буде.
Але коли зе каже, що ракети будуть по москві, це також 100% гарантія, але що москвичі спатимуть міцно й без тривог