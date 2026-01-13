Увечері 12 січня Росія атакує Україну безпілотниками (оновлено)

Увечері понеділка, 12 січня, противник продовжує атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Повітряних сил Збройних сил України.

Ворожі дрони фіксуються у повітряному просторі країни. Сили оборони вживають заходів для протидії повітряній загрозі.

Рух ворожих дронів

О 18:03 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.

О 18:05 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс на північ Київщини.

О 18:09 - БпЛА на Харків з півночі.

О 18:23 - БпЛА на півдні від н.п.Покровське на Дніпропетровщині, курс на Запоріжжя.

О 18:14 - На Одещині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття.

О 18:28 - БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину

О 18:44 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 18:52 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.

О 19:24 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 20:31 - на півночі Харківщини розвідувальні БпЛА. противника. Можлива бойова робота

О 20:39 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу з півночі.

О 21:24 - Пуски КАБ на Сумщину.

Оновлена інформація

О 22:24 - Відбій загрози застосування дальнього балістичного озброєння

О 22:34 - БпЛА на в центрі Харківщини, курс на північно-західний напрямок.

О 23:09 - БпЛА поблизу Харкова, здійснюють хаотичне переміщення, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги. Також БпЛА на Одещину з Миколаївщини.

Оновлена інформація

О 23:52 - повідомляється про рух БпЛА:

в напрямку Харкова, зі сходу;

на півночі Херсонщини, курс на південь Дніпропетровщини;

на Запоріжжя з півдня;

на Одесу з Чорного моря.

О 23:53 - БпЛА на півночі Київщини, курс на Житомирщину.

О 23:58 - БпЛА в центрі Харківщини, курс на захід, а також БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

О 00:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 00:11 - Швидкісні цілі на Харків.

Оновлена інформація

О 00:15 - БпЛА на півночі Херсонщини, курс на н.п.Зеленодольськ на Дніпропетровщині.

О 00:15 - Ще швидкісні цілі на Харків

О 00:19 - Навколо Харкова велике скупчення БпЛА.

О 00:27 - Повітряні сили повідомляють про небезпеку на наступних напрямках:

БпЛА на півночі Житомирщини, курс на Рівненщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на захід.

БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.

БпЛА в центрі, на півночі, на сході та на заході Харківщини, основний курс на захід.

О 00:33 - БпЛА на Суми з півночі.

Оновлена інформація

О 00:45 - БпЛА на Харків з декількох напрямків, перебувайте в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

О 00:55 - БпЛА на Запоріжжя з південно-східного напрямку

О 01:08 - Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

О 01:09 - Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. Київ в укриття.

Оновлена інформація

О 01:13 - БпЛА на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину.

О 01:14 - Швидкісні цілі курсом на Дніпропетровщину.

О 01:15 - швидкісні цілі на Зеленодольськ.

О 01:16 - швидкісні цілі на Широке.

О 01:20 - знову ціль на Зеленодольськ.

О 01:20 - швидкісні цілі на Кривий Ріг.

О 01:28 - Велика група безпілотників на півночі Херсонщини, курс на Дніпропетровщину, на Зеленодольськ-Кривий Ріг.

О 01:31 - БпЛА на півночі Житомирщини, курс на Рівненщину.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше у понеділок, 12 січня, Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино.

