ООН: у 2025 році в Україні зафіксовано найбільшу з 2022 кількість жертв серед цивільних

У 2025 році війна Росії проти України спричинила найбільшу з 2022 року кількість жертв серед цивільного населення: загинули 2 514 людей, ще 12 142 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в щомісячній доповіді підтвердила, що пов’язане з війною насильство в Україні в 2025 році призвело до загибелі 2 514 цивільних людей і поранення 12 142.

У 2025 році збільшилась кількість жертв війни

У місії зазначили, що загальна кількість загиблих і поранених цивільних у 2025 році була на 31% вищою, ніж у 2024 році, і на 70% вищою, ніж у 2023-му.

"Наш моніторинг показує, що це зростання було зумовлене не лише інтенсифікацією бойових дій уздовж лінії фронту, а й більшим застосуванням далекобійної зброї, через що цивільні особи по всій країні стикаються з підвищеним ризиком", – заявила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Найнебезпечніші - прифронтові райони

У місії ООН зауважили, що 63% усіх втрат у 2025 році сталися у прифронтових районах.

"Особливо постраждали люди старшого віку, які становлять значну частку тих, хто залишився в прифронтових селах. ММПЛУ задокументувала, що особи віком 60 років і старше становили понад 45% (742 загиблих) цивільних, які загинули у прифронтових районах у 2025 році, хоча вони складають лише 25% загального населення України", – йдеться в повідомленні.

Яка причина значної кількості жертв поблизу лінії фронту

В ООН наголосили, що застосування безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту стало причиною значної кількості жертв серед цивільних осіб: загинули 577 людей і 3 288 були поранені, що на 120% більше порівняно з 2024 роком.

"Більше застосування безпілотників малої дальності зробило багато районів поблизу лінії фронту фактично непридатними для життя", – зазначила Белль.

Далекобійна зброя

Крім того, як заявили в місії, масове збільшення застосування далекобійної зброї російськими військами, що розпочалося у червні 2025 року, також призвело до збільшення шкоди цивільному населенню у містах по всій Україні.

"Регулярні нічні атаки, які тривали годинами та здійснювалися із застосуванням сотень засобів ураження, призводили до загибелі та поранення цивільних осіб, руйнування цивільної власності й інфраструктури та створювали атмосферу тривоги по всій країні. Далекобійна зброя (ракети та баражувальні боєприпаси) спричинила 35% жертв серед цивільних осіб в Україні у 2025 році (682 загиблих; 4 443 поранених), що на 65% більше за кількістю загиблих і поранених порівняно з 2024 роком (531 загиблий; 2 569 поранених)", – сказано у звіті.

Удари по енергетичних об’єктах по всій Україні

У місії ООН також звернули увагу на те, що у жовтні 2025 року російські збройні сили відновили масштабні скоординовані удари по енергетичних об’єктах по всій Україні, що спричинило аварійні відключення електроенергії і запровадження графіків відключень.

"Різке зростання кількості ударів із застосуванням далекобійної зброї та ураження національної енергетичної інфраструктури України означають, що наслідки війни тепер відчутні для цивільних осіб далеко за межами прифронтових районів. За температури до мінус 15 градусів за Цельсієм перебої з електропостачанням, водою й опаленням наражають цивільних осіб по всій країні на підвищений ризик", – заявила голова ММПЛУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

