Катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщині. ФОТО

Завдяки співпраці ГУР МОУ та правоохоронців вдалося засудити воєнних злочинців Російської Федерації.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі розслідування

У 2022 році під час окупації частини Миколаївської області в поневолених громадах регіону перебували, зокрема, російські загарбники зі 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, які протиправно затримували та піддавали нелюдським тортурам громадян України.

У взаємодії з ГУР МО України слідчі Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України встановили особи трьох російських офіцерів, причетних до скоєння воєнних злочинів проти цивільного населення в селі Новопетрівка Баштанського району на Миколаївщині:

Манджиєв Аралтан Андрєєвіч 13.10.1989 р. н., офіцер 108-го десантно-штурмового полку, 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ;

Макін Константін Вячеславовіч, 26.07.1986 р. н., офіцер 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ;

Клімєнко Віктор Вікторовіч, 06.08.1977 р. н., офіцер 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Вказані особи протиправно позбавляли волі, завдавали тяжких тілесних ушкоджень, імітували розстріли та застосовували різні види тортур до українців.

Зокрема, у березні 2022 російські окупанти Клімєнко та Манджиев затримали в Новопетрівці двох місцевих беззбройних чоловіків та нелюдськи побили.

Одного з них, чоловіка голови місцевої територіальної громади, катували з особливою жорстокістю, а після кількох днів тортур ― розстріляли за наказом Манджиєва.

У цій справі Снігурівський районний суд Миколаївської області дослідив зібрані докази вчинення воєнних злочинів та заочно виніс вирок: Мандживу — довічне ув’язнення, Клімєнку — 12 років в’язниці.

Дивіться: Щонайменше чотирьох рашистів ліквідовано в окупованому Мелітополі, - ГУР МО. ВIДЕО