Палачей из российской армии осудили за пытки и убийство гражданского на Николаевщине. ФОТО

Благодаря сотрудничеству ГУР МОУ и правоохранительных органов удалось осудить военных преступников Российской Федерации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

В 2022 году во время оккупации части Николаевской области в порабощенных громадах региона находились, в частности, российские захватчики из 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, которые противоправно задерживали и подвергали бесчеловечным пыткам граждан Украины.

Во взаимодействии с ГУР МО Украины следователи Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины установили личности трех российских офицеров, причастных к совершению военных преступлений против гражданского населения в селе Новопетровка Баштанского района Николаевской области:

Манджиев Аралтан Андреевич 13.10.1989 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка, 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;

Макин Константин Вячеславович, 26.07.1986 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;

Клименко Виктор Викторович, 06.08.1977 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Указанные лица противоправно лишали свободы, наносили тяжкие телесные повреждения, имитировали расстрелы и применяли различные виды пыток к украинцам.

В частности, в марте 2022 года российские оккупанты Клименко и Манджиев задержали в Новопетровке двух местных безоружных мужчин и бесчеловечно избили.

Одного из них, мужа главы местной территориальной громады, пытали с особой жестокостью, а после нескольких дней пыток — расстреляли по приказу Манджиева.

По этому делу Снигиревский районный суд Николаевской области исследовал собранные доказательства совершения военных преступлений и заочно вынес приговор: Мандживу — пожизненное заключение, Клименко — 12 лет тюрьмы.

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