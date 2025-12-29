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Новости Фото Жертвы среди гражданского населения Украины Пытки во время оккупации
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Палачей из российской армии осудили за пытки и убийство гражданского на Николаевщине. ФОТО

Благодаря сотрудничеству ГУР МОУ и правоохранительных органов удалось осудить военных преступников Российской Федерации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

В 2022 году во время оккупации части Николаевской области в порабощенных громадах региона находились, в частности, российские захватчики из 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, которые противоправно задерживали и подвергали бесчеловечным пыткам граждан Украины.

Во взаимодействии с ГУР МО Украины следователи Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины установили личности трех российских офицеров, причастных к совершению военных преступлений против гражданского населения в селе Новопетровка Баштанского района Николаевской области:

  • Манджиев Аралтан Андреевич 13.10.1989 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка, 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;
  • Макин Константин Вячеславович, 26.07.1986 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;
  • Клименко Виктор Викторович, 06.08.1977 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Указанные лица противоправно лишали свободы, наносили тяжкие телесные повреждения, имитировали расстрелы и применяли различные виды пыток к украинцам.

В частности, в марте 2022 года российские оккупанты Клименко и Манджиев задержали в Новопетровке двух местных безоружных мужчин и бесчеловечно избили.

Одного из них, мужа главы местной территориальной громады, пытали с особой жестокостью, а после нескольких дней пыток — расстреляли по приказу Манджиева.

По этому делу Снигиревский районный суд Николаевской области исследовал собранные доказательства совершения военных преступлений и заочно вынес приговор: Мандживу — пожизненное заключение, Клименко — 12 лет тюрьмы.

палачи

Смотрите: По меньшей мере четыре рашиста ликвидированы в оккупированном Мелитополе, - ГУР МО. ВИДЕО

Автор: 

Николаевская область (2338) Нацполиция (17060) Офис Генпрокурора (3207) ГУР (837) Баштанский район (18) Новопетровка (1)
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Топ комментарии
+7
Заочна? Якщо так то новина ні про що. В них більше шансу просто здохнути чим потрапити до тюрми.
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29.12.2025 17:14 Ответить
+6
Вичитав - заочно таки. А строки 12 років смішні. Вони наших на 30-50 саджають. А в нас 12 як за мішок картоплі (((
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29.12.2025 17:16 Ответить
+2
Хороша новина, тільки чому десь.... Там... Колись...??? Але не в москві? То оленів ганяємо безпілотниками за північним колом , коли в Донецьку аеропорт чи на півдні України залізничний вузол.
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29.12.2025 17:20 Ответить

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