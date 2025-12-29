Палачей из российской армии осудили за пытки и убийство гражданского на Николаевщине. ФОТО
Благодаря сотрудничеству ГУР МОУ и правоохранительных органов удалось осудить военных преступников Российской Федерации.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
В 2022 году во время оккупации части Николаевской области в порабощенных громадах региона находились, в частности, российские захватчики из 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, которые противоправно задерживали и подвергали бесчеловечным пыткам граждан Украины.
Во взаимодействии с ГУР МО Украины следователи Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины установили личности трех российских офицеров, причастных к совершению военных преступлений против гражданского населения в селе Новопетровка Баштанского района Николаевской области:
- Манджиев Аралтан Андреевич 13.10.1989 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка, 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;
- Макин Константин Вячеславович, 26.07.1986 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ;
- Клименко Виктор Викторович, 06.08.1977 г. р., офицер 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.
Указанные лица противоправно лишали свободы, наносили тяжкие телесные повреждения, имитировали расстрелы и применяли различные виды пыток к украинцам.
В частности, в марте 2022 года российские оккупанты Клименко и Манджиев задержали в Новопетровке двух местных безоружных мужчин и бесчеловечно избили.
Одного из них, мужа главы местной территориальной громады, пытали с особой жестокостью, а после нескольких дней пыток — расстреляли по приказу Манджиева.
По этому делу Снигиревский районный суд Николаевской области исследовал собранные доказательства совершения военных преступлений и заочно вынес приговор: Мандживу — пожизненное заключение, Клименко — 12 лет тюрьмы.
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