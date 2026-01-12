ООН: в 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее с 2022 года количество жертв среди гражданских

В 2025 году война России против Украины привела к самому большому с 2022 года количеству жертв среди гражданского населения: погибли 2 514 человек, еще 12 142 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в ежемесячном докладе подтвердила, что связанное с войной насилие в Украине в 2025 году привело к гибели 2 514 гражданских лиц и ранению 12 142.

В 2025 году увеличилось количество жертв войны

В миссии отметили, что общее количество погибших и раненых гражданских лиц в 2025 году было на 31% выше, чем в 2024 году, и на 70% выше, чем в 2023-м.

"Наш мониторинг показывает, что этот рост был обусловлен не только интенсификацией боевых действий вдоль линии фронта, но и более широким применением дальнобойного оружия, из-за чего гражданские лица по всей стране сталкиваются с повышенным риском", – заявила глава ММПЛУ Даниэль Белль.

Самые опасные – прифронтовые районы

В миссии ООН отметили, что 63% всех потерь в 2025 году произошли в прифронтовых районах.

"Особенно пострадали пожилые люди, которые составляют значительную долю тех, кто остался в прифронтовых селах. ММПЛУ задокументировала, что лица в возрасте 60 лет и старше составляли более 45% (742 погибших) гражданских лиц, погибших в прифронтовых районах в 2025 году, хотя они составляют лишь 25% общего населения Украины", – говорится в сообщении.

Какова причина значительного количества жертв вблизи линии фронта

В ООН подчеркнули, что применение беспилотников малой дальности вблизи линии фронта стало причиной значительного количества жертв среди гражданских лиц: погибли 577 человек и 3 288 были ранены, что на 120% больше по сравнению с 2024 годом.

"Более широкое применение беспилотников малой дальности сделало многие районы вблизи линии фронта фактически непригодными для жизни", – отметила Белл.

Дальнобойное оружие

Кроме того, как заявили в миссии, массовое увеличение применения дальнобойного оружия российскими войсками, начавшееся в июне 2025 года, также привело к увеличению ущерба гражданскому населению в городах по всей Украине.

"Регулярные ночные атаки, которые длились часами и осуществлялись с применением сотен средств поражения, приводили к гибели и ранению гражданских лиц, разрушению гражданской собственности и инфраструктуры и создавали атмосферу тревоги по всей стране. Дальнобойное оружие (ракеты и баражующие боеприпасы) привело к 35% жертв среди гражданских лиц в Украине в 2025 году (682 погибших; 4 443 раненых), что на 65% больше по количеству погибших и раненых по сравнению с 2024 годом (531 погибший; 2 569 раненых)", – говорится в отчете.

Удары по энергетическим объектам по всей Украине

В миссии ООН также обратили внимание на то, что в октябре 2025 года российские вооруженные силы возобновили масштабные скоординированные удары по энергетическим объектам по всей Украине, что привело к аварийным отключениям электроэнергии и введению графиков отключений.

"Резкий рост количества ударов с применением дальнобойного оружия и поражение национальной энергетической инфраструктуры Украины означают, что последствия войны теперь ощутимы для гражданских лиц далеко за пределами прифронтовых районов. При температуре до минус 15 градусов по Цельсию перебои с электроснабжением, водой и отоплением подвергают гражданских лиц по всей стране повышенному риску", – заявила глава ММПЛУ.

Российские военные регулярно из различных видов вооружения – ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО – атакуют другие украинские регионы.

