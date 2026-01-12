Вечером 12 января Россия атакует Украину беспилотниками
Вечером понедельника, 12 января, противник продолжает атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Вражеские дроны фиксируются в воздушном пространстве страны. Силы обороны принимают меры для противодействия воздушной угрозе.
Движение вражеских дронов
В 18:03 - БПЛА на западе Черниговщины, курс на север Киевщины.
В 18:05 - БПЛА на западе Черниговской области, курс на север Киевской области.
В 18:09 - БПЛА на Харьков с севера.
В 18:23 - БПЛА на юге от н.п.Покровское в Днепропетровской области, курс на Запорожье.
В 18:14 - В Одесской области разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства для его сбивания.
В 18:28 - БПЛА на севере Киевской области, курс на Житомирскую область.
В 18:44 - Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
В 18:52 - БПЛА в направлении Кривого Рога с севера.
В 19:24 - БПЛА на Запорожье с юга.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее в понедельник, 12 января, Россия атаковала два гражданских судна в Черном море, которые шли под флагами Панамы и Сан-Марино.
