Новости Атака РФ на гражданские суда
Россия атаковала два гражданских судна в Черном море: есть раненый

РФ вдарила по іноземних суднах під прапорами Панами та Сан-Марино

Российские войска атаковали два гражданских судна в Черном море, которые шли под флагами Панамы и Сан-Марино.

Об этом вечером 12 января сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Враг ударил по танкеру под флагом Панамы

"Вражеский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла", - рассказал Кулеба. 

Вследствие атаки пострадал один из членов экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Морские спасательные службы работают на месте, ликвидируется возгорание на борту.

Атака на судно под флагом Сан-Марино

Также российские войска атаковали судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Обошлось без пострадавших, судно продолжает движение.

"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", - подчеркнул Кулеба. 

  • Напомним, что 9 января РФ атаковала два судна в портах Одесщины: погиб член экипажа - гражданин Сирии, пострадавшие.

Читайте также: Зеленский об ударах РФ по кораблям Турции: Будем с партнерами разбираться, реакция будет

