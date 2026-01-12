Россия атаковала два гражданских судна в Черном море: есть раненый
Российские войска атаковали два гражданских судна в Черном море, которые шли под флагами Панамы и Сан-Марино.
Об этом вечером 12 января сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Враг ударил по танкеру под флагом Панамы
"Вражеский БПЛА попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла", - рассказал Кулеба.
Вследствие атаки пострадал один из членов экипажа. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.
Морские спасательные службы работают на месте, ликвидируется возгорание на борту.
Атака на судно под флагом Сан-Марино
Также российские войска атаковали судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Обошлось без пострадавших, судно продолжает движение.
"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, что 9 января РФ атаковала два судна в портах Одесщины: погиб член экипажа - гражданин Сирии, пострадавшие.
