Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі: є поранений

Російські війська атакували два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино.

Про це ввечері 12 січня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог вдарив по танкеру під прапором Панами

"Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії", - розповів Кулеба.

Внаслідок атаки постраждав один із членів екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

Морські рятувальні служби працюють на місці, ліквідується загоряння на борту.

Атака на судно під прапором Сан-Марино

Також російські війська атакували судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Обійшлося без постраждалих, судно продовжує рух.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що 9 січня РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі .

