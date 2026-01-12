Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі: є поранений

РФ вдарила по іноземних суднах під прапорами Панами та Сан-Марино

Російські війська атакували два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино.

Про це ввечері 12 січня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог вдарив по танкеру під прапором Панами

"Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії", - розповів Кулеба. 

Внаслідок атаки постраждав один із членів екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.

Морські рятувальні служби працюють на місці, ліквідується загоряння на борту.

Атака на судно під прапором Сан-Марино

Також російські війська атакували судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Обійшлося без постраждалих, судно продовжує рух.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", - наголосив Кулеба. 

  • Нагадаємо, що 9 січня РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі .

Треба їбашити все що рухається Чорним морем в/з рф. ВСЕ!
12.01.2026 19:25 Відповісти
Так і буде.
12.01.2026 19:28 Відповісти
... якщо Малюк буде

.
12.01.2026 19:33 Відповісти
Всего в 2025 г. Азово-Черноморский бассейн обработал около 219,1 млн тонн грузов к ноябрю 2025,

Си Бебікам є над чим попрацювати

.
12.01.2026 19:36 Відповісти
Доля бассейна: порты Черного и Азовского морей обеспечили 31,1% от общего грузооборота всех морских портов России.

.
12.01.2026 19:39 Відповісти
Ну не на суднах США же свою сіліщу показувати.
12.01.2026 19:38 Відповісти
Зате кацапоїди верещать про якісь міжнародні права і обов'язки коли атакують їхні танкери
12.01.2026 19:44 Відповісти
А шо там машка алкашка кричала? США пірати?
12.01.2026 21:04 Відповісти
Пока Азовское море оккупировано парашей, надо топить там танкеры и химовозы В ГРУЗУ.
12.01.2026 22:27 Відповісти
 
 