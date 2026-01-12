Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі: є поранений
Російські війська атакували два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино.
Про це ввечері 12 січня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог вдарив по танкеру під прапором Панами
"Ворожий БПЛА влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії", - розповів Кулеба.
Внаслідок атаки постраждав один із членів екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога.
Морські рятувальні служби працюють на місці, ліквідується загоряння на борту.
Атака на судно під прапором Сан-Марино
Також російські війська атакували судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту із вантажем кукурудзи. Обійшлося без постраждалих, судно продовжує рух.
"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", - наголосив Кулеба.
- Нагадаємо, що 9 січня РФ атакувала два судна в портах Одещини: загинув член екіпажу - громадянин Сирії, є постраждалі .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
Си Бебікам є над чим попрацювати
.
.